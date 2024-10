Fínsky prezident sa koncom októbra stretne v Číne so Si Ťin-pchingom

Oslo 9. októbra (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb absolvuje koncom októbra návštevu Číny, kde sa stretne s prezidentom Si Ťin-pchingom a ďalšími vysokopostavenými vládnymi predstaviteľmi. Oznámila to v stredu fínska vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Stubb bude v Číne rokovať o bilaterálnych vzťahoch ako aj o vojne na Ukrajine a iných záležitostiach súvisiacich s bezpečnosťou, uviedla jeho kancelária. Stubbova návšteva Číny sa pritom uskutoční medzi 28. a 31. októbrom.



Diplomacia medzi Čínou a Fínskom je v súčasnosti v chúlostivej situácii vzhľadom na incident z vlaňajšieho októbra súvisiaci s poškodením plynovodu Balticconnector a možnou úlohou nákladnej lode registrovanej v Hongkongu v tomto incidente.



Fínski vyšetrovatelia počas stále prebiehajúceho vyšetrovania prišli k záveru, že plynovod zrejme poškodila kotva, ktorú loď cez neho ťahala. Poškodenie plynovodu pritom narušilo energetickú bezpečnosť Fínska a vyústilo do nákladnej opravy, ktorá trvala pol roka.



Stubbov predchodca Sauli Niinistö uviedol v marci pri odchode z funkcie, že diplomatické jednanie ohľadom incidentu zahŕňa na oboch stráňach "jemnú no odhodlanú prácu".