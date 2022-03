Fínsky prezident vyzval Putina na nastolenie prímeria na Ukrajine

Helsinki/Moskva 11. marca (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö v piatkovom telefonáte vyzval svojho ruského náprotivka Vladimira Putina, aby na Ukrajine nastolil okamžité prímerie a umožnil evakuáciu civilistov cez humanitárne koridory. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Niinistö hovoril s Putinom aj o potrebe zaistenia bezpečnosti v ukrajinských jadrových elektrárňach a povedal, že útoky na civilistov značne ovplyvňujú názory Západu na Rusko. Putina vyzval na priame stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý je podľa neho na rozhovor pripravený. So Zelenským telefonoval Niinistö pred rozhovorom s Putinom.



Šéf Kremľa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu odmieta Zelenského výzvy na priame rokovanie prezidentov. Ich stretnutie sa v pondelok ponúkol sprostredkovať turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na túto ponuku reagoval, že Putin neodmieta stretnutie so Zelenským, avšak najprv musia položiť základy pre takéto stretnutie vyjednávači oboch krajín na rokovaniach v Bielorusku, spresňuje Reuters.



Fínsko, ktoré nie je členom Severoatlantickej aliancie, má s Ruskom dlhú pozemnú hranicu a dlhodobo sa s ním snaží udržiavať dobré vzťahy. Ruská invázia na Ukrajinu však vyvolala vo Fínsku verejnú debatu o tom, či by krajina predsa nemala vstúpiť do NATO.