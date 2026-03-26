Fínsky súd udelil pokutu bývalej ministerke za výroky o homosexuáloch
Autor TASR
Helsinki 26. marca (TASR) - Najvyšší súd vo Fínsku uznal bývalú ministerku vnútra a poslankyňu Päivi Räsänenovú vo štvrtok vinnou z podnecovania k nenávisti a uložil jej pokutu za výroky o homosexualite. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Räsänenová, ako členka Fínskych kresťanských demokratov, napísala v roku 2004 brožúru, v ktorej uviedla, že vzťahy osôb rovnakého pohlavia „spochybňujú kresťanskú predstavu o ľudstve“. Publikovaná bola online v rokoch 2019 a 2020.
V texte s rozsahom vyše 20 strán Räsänenová označila homosexualitu za „psychosexuálnu vývojovú poruchu“ a „abnormálnosť“.
„Ak je homosexualita vývojovou poruchou, nemalo by sa jej praktizovanie podporovať,“ uviedla ďalej v texte.
Najvyšší súd konštatoval, že časti publikácie „urážajú homosexuálov ako skupinu na základe ich sexuálnej orientácie“.
Fínska verejnoprávna televízia Yle informovala, že Räsänenová dostala pokutu vo výške 1800 eur.
Biskup Juhana Pohjola z Lutherovej nadácie vo Fínsku - konzervatívnej kresťanskej skupiny, ktorá brožúru zverejnila, bol tiež pokutovaný, pričom aj samotná nadácia musí zaplatiť 5000 eur.
Räsänenová bola obvinená aj za príspevok na niekdajšej sociálnej sieti Twitter z roku 2019, v ktorom kritizovala fínsku luteránsku cirkev za spoluprácu s organizátormi Pride festivalu a obvinila ju, že „povyšuje hanbu a hriech na predmet hrdosti“. Najvyšší súd však toto obvinenie zamietol.
Fínska politička uviedla, že rozhodnutie súdu bolo pre ňu šokom. „Už vážne zvažujem podanie odvolania na Európsky súd pre ľudské práva,“ povedala na tlačovej konferencii.
Räsänenová, vyštudovaná lekárka, zastávala v rokoch 2011 až 2015 funkciu ministerky vnútra a v rokoch 2004 až 2015 bola predsedníčkou svojej strany. Počas tohto obdobia v parlamente hlasovala za prijatie legislatívy proti nenávistným prejavom.
Prípad vzbudil medzinárodnú pozornosť, napríklad aj v radoch ultrakonzervatívnych kresťanských skupín v Spojených štátoch a Räsänenová tak vo februári o ňom rozprávala aj pred americkým Kongresom.
