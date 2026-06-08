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Fínsky súd udelil tresty za 78 prípadov obchodovania s ľuďmi
V prípade, ktorým sa zaoberal súd v Laponsku, figuroval ako obvinený bývalý šéf firmy Polarica Jukka Kristo. Súd ho uznal vinným zo 78 prípadov obchodovania s ľuďmi.
Autor TASR
Helsinki 8. júna (TASR) - Súd vo Fínsku v pondelok odsúdil miestneho podnikateľa a jeho obchodnú partnerku z Thajska na tresty odňatia slobody za obchodovanie s ľuďmi, ktorého sa dopustili, keď do Fínska privážali občanov Thajska ako sezónnych robotníkov na zber lesných plodov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V prípade, ktorým sa zaoberal súd v Laponsku, figuroval ako obvinený bývalý šéf firmy Polarica Jukka Kristo. Súd ho uznal vinným zo 78 prípadov obchodovania s ľuďmi. Okrem trestu odňatia slobody v trvaní dva a pol roka mu zároveň zakázal podnikať na päť rokov a odobral mu aj vojenskú hodnosť.
Kristova obchodná partnerka z Thajska, Kaljakorn "Durian" Pchongpchit, dostala len deväť mesiacov väzenia, lebo už vlani bola odsúdená na tri roky v inom prípade súvisiacom s firmou s rovnakým zameraním.
Kristo, Phongphit a firma musia zaplatiť aj približne 500.000 eur ako odškodnenie obetiam za finančné straty a psychickú ujmu a ďalších 400.000 eur za právne služby.
Obžalovaní, ktorí vinu odmietli, sa chcú odvolať. To plánuje aj prokuratúra, ktorá žiada prísnejší trest.
Dvojica podľa AFP lákala v Thajsku pracovníkov na zber lesných plodov vo Fínsku, pričom ich však zavádzala o zárobkoch aj pracovných podmienkach. Pre vysoké cestovné a životné náklady sa títo ľudia po príchode do Fínska - v roku 2022 - ocitli v dlhoch voči firme a napriek dlhým pracovným dňom bez voľných dní „takmer nič nezarobili“.
Súd tiež uviedol, že niektoré ubytovacie zariadenia boli v takom zlom stave alebo tak preplnené, že poplatky za ubytovanie boli vzhľadom na jeho kvalitu neprimerané.
Sezónni pracovníci, väčšinou so základným vzdelaním a bez znalosti iného jazyka než thajčiny, nemali podľa súdu „žiadnu inú reálnu možnosť než pokračovať v zbere, aby splatili dlhy a ďalšie náklady za podmienok určených obžalovanými“. Súd preto konštatoval, že išlo o nútenú prácu.
Fínska verejnoprávna televízia Yle informovala, že ide o najväčší prípad obchodovania s ľuďmi v histórii krajiny.
Ako uviedla agentúra AFP, Fínsko je v posledných rokoch kritizované za spôsob, akým spoločnosti zaobchádzajú so zahraničnými sezónnymi poľnohospodárskymi robotníkmi. Od februára 2025 môžu cudzinci zamestnaní na zber rôznych lesných plodov vstúpiť do krajiny len ako zmluvní hosťujúci pracovníci.
Okrem toho fínsky protimonopolný úrad a úrad na ochranu spotrebiteľov v máji oznámili, že odhalili „kartel“ viacerých firiem špecializujúcich sa na zber bobúľ vrátane Polaricy, ktoré sa v rokoch 2013 až 2023 nezákonne dohodli na znižovaní výkupných cien pre zberačov lesných plodov.
Vo fínskych lesoch sa v letnom období zbierajú najmä čučoriedky, brusnice a plody ostružiny morušky. Miestne firmy na ich zber zamestnávajú tisíce ľudí, najmä však migrantov zo zahraničia.
V prípade, ktorým sa zaoberal súd v Laponsku, figuroval ako obvinený bývalý šéf firmy Polarica Jukka Kristo. Súd ho uznal vinným zo 78 prípadov obchodovania s ľuďmi. Okrem trestu odňatia slobody v trvaní dva a pol roka mu zároveň zakázal podnikať na päť rokov a odobral mu aj vojenskú hodnosť.
Kristova obchodná partnerka z Thajska, Kaljakorn "Durian" Pchongpchit, dostala len deväť mesiacov väzenia, lebo už vlani bola odsúdená na tri roky v inom prípade súvisiacom s firmou s rovnakým zameraním.
Kristo, Phongphit a firma musia zaplatiť aj približne 500.000 eur ako odškodnenie obetiam za finančné straty a psychickú ujmu a ďalších 400.000 eur za právne služby.
Obžalovaní, ktorí vinu odmietli, sa chcú odvolať. To plánuje aj prokuratúra, ktorá žiada prísnejší trest.
Dvojica podľa AFP lákala v Thajsku pracovníkov na zber lesných plodov vo Fínsku, pričom ich však zavádzala o zárobkoch aj pracovných podmienkach. Pre vysoké cestovné a životné náklady sa títo ľudia po príchode do Fínska - v roku 2022 - ocitli v dlhoch voči firme a napriek dlhým pracovným dňom bez voľných dní „takmer nič nezarobili“.
Súd tiež uviedol, že niektoré ubytovacie zariadenia boli v takom zlom stave alebo tak preplnené, že poplatky za ubytovanie boli vzhľadom na jeho kvalitu neprimerané.
Sezónni pracovníci, väčšinou so základným vzdelaním a bez znalosti iného jazyka než thajčiny, nemali podľa súdu „žiadnu inú reálnu možnosť než pokračovať v zbere, aby splatili dlhy a ďalšie náklady za podmienok určených obžalovanými“. Súd preto konštatoval, že išlo o nútenú prácu.
Fínska verejnoprávna televízia Yle informovala, že ide o najväčší prípad obchodovania s ľuďmi v histórii krajiny.
Ako uviedla agentúra AFP, Fínsko je v posledných rokoch kritizované za spôsob, akým spoločnosti zaobchádzajú so zahraničnými sezónnymi poľnohospodárskymi robotníkmi. Od februára 2025 môžu cudzinci zamestnaní na zber rôznych lesných plodov vstúpiť do krajiny len ako zmluvní hosťujúci pracovníci.
Okrem toho fínsky protimonopolný úrad a úrad na ochranu spotrebiteľov v máji oznámili, že odhalili „kartel“ viacerých firiem špecializujúcich sa na zber bobúľ vrátane Polaricy, ktoré sa v rokoch 2013 až 2023 nezákonne dohodli na znižovaní výkupných cien pre zberačov lesných plodov.
Vo fínskych lesoch sa v letnom období zbierajú najmä čučoriedky, brusnice a plody ostružiny morušky. Miestne firmy na ich zber zamestnávajú tisíce ľudí, najmä však migrantov zo zahraničia.