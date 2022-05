Fínsky výbor pre obranu odporučil požiadať o vstup do NATO

Helsinki 10. mája (TASR) - Výbor fínskeho parlamentu pre obranu v utorok odporučil, aby Fínsko požiadalo o prijatie do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR prevzala správu z agentúry APA.



Výbor svoje odporúčanie zdôvodnil slovami, že vstup do NATO je tou najlepšou možnosťou ako zaistiť bezpečnosť štátu, ktorý zdieľa s Ruskom 1300-kilometrovú hranicu. Členstvo Fínska v NATO by podľa výboru totiž výrazne prispelo k tomu, aby sa krajina nestala cieľom agresie zo strany Ruska, píše denník Kurier.



Vo štvrtok má svoj osobný názor ohľadom prípadného členstva v NATO zverejniť fínsky prezident Sauli Niinistö a očakáva sa, že následne svoju pozíciu ohlási aj premiérka Sanna Marinová.



Fínsko rovnako ako susedné Švédsko nie jej členskou krajinou NATO, avšak v oboch krajinách prebiehajú v súvislosti s ruskou ofenzívou na Ukrajine intenzívne diskusie o vstupe Aliancie. Podpora verejnosti v oboch krajinách pre takýto krok v poslednej dobe výrazne vzrástla.



APA pripomína, že ďalšie severské štáty - Dánsko, Nórsko a Island sú členmi NATO.