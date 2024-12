Firás Abiad:Vojna medzi Izraelom a Hizballáhom si vyžiadala 4000 obetí

Bejrút 4. decembra (TASR) - Vo viac ako rok trvajúcej vojne v Libanone medzi Izraelom a hnutím Hizballáh zahynulo 4074 ľudí. Väčšina z nich prišla o život po septembrovej eskalácii konfliktu, oznámil v stredu libanonský minister zdravotníctva Firás Abiad. Medzi mŕtvymi bolo 316 detí a 790 žien. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Libanonský minister týždeň po vyhlásení prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom uviedol, že úrady zaznamenali 16.638 zranených. Dodal, že k väčšine úmrtí došlo po 15. septembri, pričom skutočný počet obetí môže byť vyšší z dôvodu nezaznamenaných úmrtí.



Zdroj blízky libanonskému Hizballáhu povedal, že pri bojoch zahynuli stovky bojovníkov hnutia, pričom neuviedol presné číslo padlých.



Izraelská armáda tvrdí, že v konflikte zahynulo približne 3500 členov Hizballáhu a okolo 100 členov "iných teroristických organizácií," píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



Boje medzi Hizballáhom a Izraelom začali po vypuknutí vojny v Pásme Gazy po útoku palestínskych militantov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Izrael v septembri zintenzívnil svoju vojenskú kampaň na juhu Libanonu, kam vyslal aj pozemné jednotky.



Minulú stredu vstúpila do platnosti dohoda o prímerí v Libanone, obe strany však hlásia jej porušovanie. Libanonské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pri pondelkovom izraelskom útoku na juhu Libanonu zahynulo 11 ľudí. Hizballáh ešte predtým v pondelok oznámil, že podnikol svoj prvý útok na izraelské pozície od začiatku platnosti prímeria.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok varoval, že "ak sa vojna vráti, budeme konať s väčšou silou a zasiahneme hlbšie" na územie Libanonu. Dodal, že v takom prípade nebude "žiadna imunita" pre libanonský štát, ktorý nebol súčasťou vojny Izraela a Hizballáhu.