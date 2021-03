Firma AstraZeneca zníži dodávku vakcín pre EÚ

Londýn 13. marca (TASR) - Britsko-švédska farmaceutická spoločnosť AstraZeneca v sobotu oznámila, že nedodá podľa dohodnutého harmonogramu svoje vakcíny sľúbené pre Európsku úniu. Dôvodom sú problémy s výrobou a vývozné obmedzenia, informovala agentúra AFP.



"AstraZeneca so sklamaním oznamuje, že nebudú dodané plánované dodávky vakcín proti (ochoreniu) COVID-19 do EÚ napriek neúnavnej snahe o ich urýchlenie," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.



AstraZeneca predtým varovala, že čelí problémom s výrobou v európskych továrňach. Firma sa domnievala, že tento schodok v dodávkach vykryje získaním vakcín zo svojej globálnej siete, pričom polovica dodávok pre EÚ v druhom štvrťroku a desať miliónov dávok v prvom štvrťroku mali pochádzať z jej medzinárodného dodávateľského reťazca.



"Bohužiaľ, pre vývozné obmedzenia sa znížia dodávky v prvom štvrťroku a pravdepodobne to ovplyvní dodávky aj pre druhý štvrťrok," dodala spoločnosť.



Spoločnosť AstraZeneca začala dodávať vakcínu pre EÚ vo februári a stále si kladie za cieľ dodať 100 miliónov dávok v prvej polovici roka 2021, z toho 30 miliónov sa má dodať v prvom štvrťroku.