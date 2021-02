Firma BioNTech začala výrobu vakcíny v novom závode

Berlín 10. februára (TASR) - Nemecký výrobca vakcíny proti ochoreniu COVID-19 BioNTech v stredu oznámil, že začal výrobu v novom závode v západonemeckom meste Marburg. Očakáva sa, že to výrazne zvýši dodávky vakcíny pre Európsku úniu, napísala tlačová agentúra AFP.



"Spustili sme prvý krok vo výrobe vakcíny v našom výrobnom zariadení v Marburgu," uviedla spoločnosť BioNTech v oznámení.



Závod, ktorého spustenie urýchlili nemecké úrady, bude vyrábať mRNA, aktívnu zložku vakcíny od BioNTechu vyvinutej spoločne s americkým farmaceutickým gigantom Pfizer. Potom sa bude čistiť a koncentrovať, následne ju prepravia na dokončenie "výrobnému partnerovi".



Európska agentúra pre lieky (EMA) vykoná kontroly kvality vo februári alebo marci.



"Prvé vakcíny vyrobené v podniku v Marburgu sa podľa očakávania budú dodávať začiatkom apríla," uviedol BioNTech.



Hlavnou európskou továrňou na výrobu vakcíny je podnik firmy Pfizer v belgickom meste Puurs.



Keď už bude nový podnik v Marburgu v spolkovej krajine Hesensko naplno fungovať, bude jedným z najväčších výrobných zariadení na zložku mRNA v Európe - ročná výrobná kapacita bude až do 750 miliónov dávok vakcíny.



BioNTech tam v prvej polovici roka 2021 plánuje vyrobiť do 250 miliónov dávok.



"Naďalej pracujeme s Pfizerom na sérii opatrení, aby sme vyhoveli celosvetovému dopytu," uviedla spoločnosť a potvrdila, že jej cieľom je dodanie dvoch miliárd dávok v roku 2021.



BioNTech kúpil podnik v Marburgu vlani od švajčiarskeho farmaceutického giganta Novartis, aby zvýšil produkciu vakcíny, a ponechal si 300 zamestnancov, ktorí tam pracovali.



Firma BioNTech v polovici januára oznámila, že musí odložiť dodávku vakcín do EÚ, pretože robí potrebné úpravy v továrni v Puurse. To vyvolalo v celej Únii hnev.



BioNTech však začiatkom februára oznámil, že splní zmluvné záväzky pre prvý štvrťrok 2021, a prisľúbil, že na jar dodá Únii do 75 miliónov dávok navyše.



EÚ si objednala celkovo 600 miliónov dávok vakcíny Comirnaty od konzorcia BioNTech/Pfizer.