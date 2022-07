Firma Bosch investuje do produkcie čipov v Európe 3 miliardy eur

Frankfurt nad Mohanom 13. júla (TASR) - Nemecká spoločnosť Bosch investuje 3 miliardy eur do domácej produkcie polovodičov. Projekt by mal prispieť k úsiliu Európskej únie znížiť závislosť od dovozu týchto komponentov potrebných vo veľkom počte sektorov, od výroby elektrických áut až po výrobu veterných turbín, zo zámoria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Cieľom je výroba čipov pre špecifické potreby európskeho priemyslu," povedal generálny riaditeľ firmy Stefan Hartung. Investičný plán má firma rozložený na 4,5 roka (do konca roka 2026).



Domáca produkcia polovodičov sa stala jednou zo strategických priorít Európskej únie aj USA po tom, ako pandémia nového koronavírusu zastavila dodávky komponentov z ázijských krajín. To viedlo k odstávkam viacerých podnikov.



Začiatkom roka Európska komisia preto zverejnila nariadenie o čipoch (Chips Act), v rámci ktorého chce do podpory polovodičov presmerovať 43 miliárd eur. Jeho cieľom je do roku 2030 zdvojnásobiť podiel Európy na svetovom trhu na 20 % a znížiť tak závislosť od dovozov z Ázie.