Firma CureVac spustí finálnu fázu testov vakcíny proti koronavírusu

Berlín 14. december (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť CureVac v pondelok oznámila, že zaháji finálnu fázu klinických testov svojej vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Očkovacia látka bude otestovaná na viac ako 35.000 dobrovoľníkoch v Európe a Južnej Amerike.



Spoločnosť CuraVac na konci septembra spustila druhú fázu testov so 690 účastníkmi v Peru a Paname. Výsledky testov by mali byť zverejnené čoskoro, približuje AFP.



Európska Únia (EÚ) v novembri uzatvorila s CuraVac zmluvu na kúpu 225 miliónov dávok vakcín s možnosťou požiadať o dodanie ďalších 180 miliónov dávok, len čo sa vakcína ukáže ako bezpečná a účinná proti novému typu koronavírusu.



Farmaceutická spoločnosť sa dostala do širšieho povedomia najmä v marci, keď sa podľa médií americký prezident Donald Trump pokúsil vyjednať dohodu o dodaní vakcíny exkluzívne občanom USA. Tieto tvrdenia však americké úrady aj nemecká firma dementovali. Nemecký minister hospodárstva vtedy dokonca vyhlásil, že "Nemecko nie je na predaj".