Firma CureVac uzavrela zmluvu na výrobu vakcín s Novartisom

Berlín 4. marca (TASR) - Nemecká spoločnosť CureVac vo štvrtok oznámila, že podpísala zmluvu so švajčiarskym farmaceutickým gigantom Novartis, ktorý má pomôcť s produkciou jej vyvíjanej vakcíny proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Novartis do konca roku 2021 vyrobí do 50 miliónov dávok vakcíny firmy CureVac a v roku 2022 do 200 miliónov ďalších dávok, uviedla firma CureVac. V lete 2021 má Novartis začať s distribúciou vakcín z fabriky v obci Kundl v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko.



CureVac uzavrel dohodu predtým aj s nemeckým koncernom Bayer, ten má však vakcíny začať vyrábať až od roku 2022. Počas prvých 12 mesiacov plánuje Bayer vyrobiť 160 miliónov dávok tejto vakcíny.



Vakcína od firmy CureVac sa od decembra minulého roku nachádza v tretej fáze klinických štúdií, na ktorých sa zúčastňuje viac ako 35.000 dobrovoľníkov v Európe a Latinskej Amerike.



Európska agentúra pre lieky (EMA) začala túto vakcínu priebežne posudzovať vo februári - ide o prvý krok v procese jej možného schválenia na použitie v krajinách EÚ.