Firma Discovery plánuje právne kroky v súvislosti s poľským zákonom

Washington/Varšava 13. augusta (TASR) – Americká spoločnosť Discovery, ktorá vlastní poľskú súkromnú televíziu TVN24, pohrozila Varšave právnymi krokmi v súvislosti s kontroverzným mediálnym zákonom, podľa ktorého môžu vysielaciu licenciu získať iba subjekty so sídlom v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Discovery „oficiálne upovedomila poľskú vládu o tom, že podnikne právne kroky na základe bilaterálnej investičnej dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Poľskou republikou", uviedla firma vo štvrtkovom vyhlásení.



Počiatočné schválenie novely zákona o médiách udelil poľský parlament v stredu. Ak sporný zákon podpíše prezident Andrzej Duda po tom, čo ho v nasledujúcich týždňoch definitívne schváli parlament, bude musieť Discovery predať svoj rozhodujúci podiel v televízii TVN24, ktorá sa dlhodobo stavia kriticky voči vláde. Kritici vlády sa obávajú, že stanicu by následne odkúpila štátna firma, čo by malo za následok koniec nezávislého spravodajstva.



„Táto legislatíva je najnovším útokom na nezávislé médiá a slobodu tlače a cieli priamo na TVN, ktorú Discovery vlastní," uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Dodala, že Varšava porušila viacero záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy z roku 1990 vrátane „spravodlivého a nestranného zaobchádzania" a „nespôsobovania škôd svojvoľnými a diskriminačnými opatreniami".



Plány Poľska ostro kritizovali Brusel i Washington. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril hlboké znepokojenie a upozornil, že tento zákon ohrozuje slobodu tlače a mohol by podkopať silné investičné prostredie v Poľsku. Mnoho ľudí vyšlo na protest aj do ulíc poľských miest.



Nacionalisticko-konzervatívna vláda strany Právo a spravodlivosť tvrdí, že zmenami chce zabrániť tomu, aby mali zahraničné mocnosti neprimeraný vplyv v Poľsku. Opozícia však tvrdí, že ide o útok na TVN24.