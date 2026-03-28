Firma Emirates Global Aluminium hlási značné škody po iránskom útoku
Miestne úrady tam predtým hlásili požiar spôsobený padajúcimi úlomkami zo zostrelenej rakety.
Autor TASR
Abú Zabí 28. marca (TASR) - Koncern zaoberajúci sa spracovaním hliníka Emirates Global Aluminium (EGA) hlási značné škody a zranených v jednej zo svojich fabrík, ktorú v Spojených arabských emirátoch (SAE) v sobotu zasiahol iránsky útok. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
EGA vo svojom vyhlásení uviedla, že jej „závod v at-Tawíla utrpel značné škody počas iránskych raketových a dronových útokov na ekonomickú zónu Chalífa v Abú Zabí“. Miestne úrady tam predtým hlásili požiar spôsobený padajúcimi úlomkami zo zostrelenej rakety. „Niekoľko zamestnancov spoločnosti EGA utrpelo zranenia. Žiadne zo zranení však nie je život ohrozujúce,“ oznámila spoločnosť.
SAE sú od začiatku vojny Izraela a Spojených štátov proti Iránu pravidelným terčom odvetných úderov Teheránu. Iránske ozbrojené zložky tvrdia, že cielia na objekty v krajinách Blízkeho východu, na území ktorých sa nachádzajú americké vojenské jednotky.
EGA vo svojom vyhlásení uviedla, že jej „závod v at-Tawíla utrpel značné škody počas iránskych raketových a dronových útokov na ekonomickú zónu Chalífa v Abú Zabí“. Miestne úrady tam predtým hlásili požiar spôsobený padajúcimi úlomkami zo zostrelenej rakety. „Niekoľko zamestnancov spoločnosti EGA utrpelo zranenia. Žiadne zo zranení však nie je život ohrozujúce,“ oznámila spoločnosť.
SAE sú od začiatku vojny Izraela a Spojených štátov proti Iránu pravidelným terčom odvetných úderov Teheránu. Iránske ozbrojené zložky tvrdia, že cielia na objekty v krajinách Blízkeho východu, na území ktorých sa nachádzajú americké vojenské jednotky.