Firma Kyodo Senpaku dúfa, že jej predajné automaty pomôžu oživiť odbyt

Tokio 28. januára (TASR) - Japonská veľrybárska firma Kyodo Senpaku uviedla tento týždeň v luxusnej štvrti Jokohamy do prevádzky tri predajné automaty s ponukou sašimi, steakov a slaniny z veľrýb. Dúfa, že jej to pomôže oživiť predaj potravín, ktoré sú dlhodobo na ústupe a ktorým sa mnohé supermarkety vyhýbajú. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prezident spoločnosti Hideki Tokoro zdravil potenciálnych zákazníkov v najnovšom "bezobslužnom obchode" firmy - trojici predajných automatov v Motomači, luxusnej nákupnej štvrti, kde sídlia módne butiky a remeselné pekárne.



Firma nedávno zriadila dve podobné zariadenia v Tokiu, budúci mesiac plánuje uviesť do prevádzky štvrté v Osake. Dúfa, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov sa ich počet rozrastie na 100.



Podľa Tokora mnohé supermarkety sa obávajú, že ich budú obťažovať skupiny bojujúce proti lovu veľrýb, takže nepredávajú ich mäso. No zároveň existuje veľa ľudí, ktorí ho chcú konzumovať, ale nemajú si ho kde kúpiť. Preto sa spoločnosť rozhodla pre predajné automaty.



Ponúkané produkty sú najmä z veľrýb ulovených v Japonsku, uviedol hovorca spoločnosti.



A hoci v krajine panuje názor, že konzumácia veľrýb je súčasťou japonskej kultúry, ich spotreba, ktorá vyvrcholila začiatkom 60. rokov 20. storočia, neustále klesá, keďže sa na trhu objavili iné a cenovo dostupné zdroje bielkovín.



Vládne údaje ukázali, že spotreba veľrybieho mäsa v Japonsku v roku 2021 predstavovala len 1000 ton v porovnaní s 2,6 milióna ton kuracieho mäsa a 1,27 milióna ton hovädzieho mäsa. Na svojom vrchole v roku 1962 bola ročná spotreba veľrybieho mäsa 233.000 ton.



Ochranári tvrdia, že kroky veľrybárov na podporu predaja tohto mäsa sú zúfalými pokusmi oživiť záujem o "problematický biznis".



"Mnohí Japonci ho nikdy neochutnali. Ako teda môže ísť o niečo, čo nazývate celonárodnou kultúrou, ak sa na tom nikto v skutočnosti nezúčastňuje?" pýta sa Katrin Matthesová z globálnej charitatívnej organizácie na ochranu veľrýb a delfínov (Whale and Dolphin Conservation, WDC).



Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC), globálny orgán, ktorý dohliada na ich ochranu, zakázala komerčný lov veľrýb v roku 1986 po tom, ako sa niektoré druhy priblížili k vyhynutiu.



Japonsko však pokračovalo v love veľrýb na výskumné účely. Vystúpilo z IWC a v roku 2019 obnovilo komerčný lov veľrýb.



Niektorí okoloidúci po uvedení predajných automatov do prevádzky povedali, že by boli ochotní kúpiť si pochúťky z veľryby, ale len ak by to mali po ceste. Vybrať sa vyslovene z tohto dôvodu k automatom by sa im nechcelo.



Zástancovia veľrybieho mäsa poukazujú na vysoký obsah bielkovín a nízku uhlíkovú stopu v porovnaní s inými druhmi mäsa.