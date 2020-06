Ruská firma je aktérom ďalšej kauzy spojenej so znečisťovaním Arktídy

Moskva 28. júna (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) pre Krasnojarský kraj a Chakasko začal preverovať informácie, že ruský ťažobný gigant Norilsk Nickel vypúšťa do tundry odpadové vody kontaminované chemikáliami používanými pri spracúvaní nerastov.



Informácie o tom priniesli spravodajský portál Novaja gazeta a organizácia Greenpeace.



Novaja gazeta napísala, že závod na úpravu rúd v meste Talnach, ktorý vlastní Norilsk Nickel, prečerpáva vodu znečistenú ťažkými kovmi, kyselinou sírovou a tenzidmi a vypúšťa ju tundry, odkiaľ potom prúdi do rieky Charajelach a z nej sa dostáva do ľadovcového jazera Piasino ústiaceho do Karského mora.



Norilsk Nickel medzičasom potvrdil, že došlo k úniku odpadovej vody a že boli prijaté opatrenia vedúce k náprave. Spoločnosť uviedla, že začala interný audit.



Novaja gazeta, ktorá vypúšťanie odpadových vôd z úpravovne rúd v Talnachu zaznamenala na video, privolala na miesto políciu, predstaviteľov ministerstva pre mimoriadne situácie, federálneho úradu pre dohľad nad využívaním nerastného bohatstva (Rosprirodnadzor) a prokurátora. Pracovníci Norilsk Nickelu však medzičasom začali potrubie demontovať. Prokurátor po príchode na miesto oznámil, že budú odobrané a vzorky a prípad odovzdá Sledkomu.



Túto kauzu odhalil spravodajský portál Novaja gazeta vďaka spolupráci s aktivistami z organizácie Greenpeace a s Vasilijom Riabininom, bývalým pracovníkom Rosprirodnadzoru.



O tom, že Norilsk Nickel zrejme vypúšťa odpad do riek v okolí mesta Norilsk pravidelne, informovala pred pár dňami aj ruská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorá má o tom aj dôkazy v podobe družicových snímok.



Práve do spomínaného jazera Piasino, ktoré ústi do Karského mora, pred mesiacom uniklo 21.000 ton motorovej nafty z tepelnej elektrárne, ktorú tiež vlastní Norilsk Nickel.



Príslušné ruské orgány následne informovali, že z povrchu rieky Ambarnaja zasiahnutej masívnym únikom nafty odstránili veľkú časť znečistenia. Návrat života v rieke do normálneho stavu však podľa odborníkov môže trvať roky.



Novaja gazeta v sobotu napísala, že poslancovi moskovskej mestskej dumy Sergejovi Mitrochinovi úrady nedovolili odviezť vzorky kontaminovanej vody a pôdy odobraté na mieste tejto ekologickej havárie na nezávislé testy.



Poslanca zastavili na letisku príslušníci bezpečnostnej ochranky, ktorí uviedli, že musí najprv bezpečnostné oddelenie Norilsk Nickelu požiadať o povolenie na vývoz vzoriek, "keďže Norilsk Nickel rozhoduje o tom, čo sa môže vyviezť a čo nie."



Ekologická havária, ktorá pred vyše mesiacom zasiahla jazero Piasino, je označovaná za najväčšiu katastrofu tohto typu v Arktíde.