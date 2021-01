Firma Novartis pomôže Pfizeru a BioNTechu s napĺňaním ampuliek vakcín

Zürich 29. januára (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický gigant Novartis v piatok oznámil, že s konzorciom Pfizer/BioNTech podpísal dohodu o pomoci pri výrobe ich vakcíny proti novému koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Oznámenie prišlo iba pár dní po tom, ako francúzsky farmaceutický výrobca Sanofi ponúkol spoločnostiam Pfizer a BioNtech pomoc pri napĺňaní a balení ampuliek s ich vakcínou proti koronavírusu.



Spoločnosť Novartis vo svojom vyhlásení uviedla, že dávky vakcíny od firmy Pfizer-BioNTech bude vyrábať vo svojich špecializovaných závodoch vo švajčiarskom meste Stein Am Rhein.



Na základe dohody budú jej pracovníci vakcínu vyvinutú BioNTech-om "pomocou technológie mRNA (mediátorové RNA) plniť do ampuliek, a to v sterilných podmienkach, ktoré vylučujú prítomnosť mikroorganizmov". Ampulky naplnené vakcínou následne odošlú "späť spoločnosti BioNTech na účely distribúcie zákazníkom po celom svete", uviedla spoločnosť. Novartis počíta so zahájením výroby v druhom štvrťroku, pričom prvé dodávky hotových výrobkov sa očakávajú v treťom štvrťroku.



Farmaceutický gigant zároveň očakáva, že toto bude prvá z "množstva takýchto dohôd", keďže v súčasnosti "vedie pokročilé diskusie aj s ďalšími spoločnosťami".