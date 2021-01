Firma Sanofi pomôže Pfizeru a BioNTechu s napĺňaním a balením ampuliek

Paríž 27. januára (TASR) - Francúzsky farmaceutický výrobca Sanofi ponúkol spoločnostiam Pfizer a BioNtech pomoc pri napĺňaní a balení ampuliek s ich vakcínou proti koronavírusu. V utorok to oznámil výkonný riaditeľ firmy Sanofi Paul Hudson.



"Produkty dodané spoločnosťami Pfizer a BioNTech budeme baliť v našej továrni v (nemeckom) Frankfurte nad Mohanom, začneme v júli," uviedol pre francúzsky denník Le Figaro generálny riaditeľ Sanofi, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Hudson dodal, že Sanofi bude schopná dodať Európskej únii do konca roka vyše 100 miliónov dávok vakcíny, časť pôjde aj do Francúzska.



"Keďže sme s vývojom našej hlavnej vakcíny o niekoľko mesiacov pozadu oproti plánu, kládli sme si otázku, ako môžeme čo najlepšie pomôcť," vysvetlil Hudson.



Ampulky sa musia vakcínou plniť v sterilnom prostredí a pri veľmi nízkej teplote, čo Sanofi môže robiť vo veľkom rozsahu, dodal Hudson.



Blízkosť výrobného podniku firmy Sanofi k sídlu spoločnosti BioNTech, ktoré je v nemeckom meste Mainz, uľahčí celý proces, argumentoval Hudson.



Plán oznámil v období, keď dodávky vakcín meškajú a je po nich veľký dopyt. Vlády po celom svete sa snažia zabezpečiť dávky očkovacích látok, ale farmaceutické spoločnosti zatiaľ nedokážu vyhovieť ich potrebám.



Firma Sanofi plánuje ďalej pracovať aj na vlastných vakcínach proti koronavírusu, ale nedávno oznámila odklad v dodaní vakcíny vyvíjanej spoločne s firmou GlaxoSmithKline. Verejnosti ju chcú poskytnúť v poslednej štvrtine roka, povedal Hudson a potvrdil tak vyhlásenia z minulosti.



Ako dodal, prvé výsledky týkajúce sa dávkovania a účinnosti očakáva v máji. Potom sa môže začať rozsiahle testovanie na ľuďoch.