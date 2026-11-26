< sekcia Zahraničie
Firma SpaceX dostala povolenie vybudovať sieť milióna satelitov pre AI
Podľa schválených podmienok musí SpaceX začať budovať sieť najneskôr v novembri 2033.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) — Americká Federálna komisia pre komunikácie (FCC) v stredu schválila projekt spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska na vybudovanie siete až milióna satelitov, ktoré budú slúžiť ako vesmírne dátové centrá. Projekt s názvom Starmind má pomôcť uspokojiť rýchlo rastúci dopyt po výpočtovom výkone pre umelú inteligenciu (AI). Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa schválených podmienok musí SpaceX začať budovať sieť najneskôr v novembri 2033. Do novembra 2035 má byť na obežnej dráhe 100.000 satelitov a do novembra 2038 polovica plánovaného počtu. FCC uviedla, že povolenie umožní spoločnosti rozvíjať novú technológiu a zároveň posilní vedúce postavenie USA vo vesmíre a oblasti umelej inteligencie.
SpaceX argumentuje, že satelity budú môcť takmer nepretržite využívať slnečnú energiu, čím sa znížia náklady na prevádzku a údržbu dátových centier a zmierni sa vplyv na životné prostredie v porovnaní s pozemnými zariadeniami.
Realizácia projektu však zostáva neistá. V súčasnosti obieha okolo Zeme približne 17.000 umelých objektov. SpaceX má pre svoju satelitnú internetovú sieť Starlink povolenie na 42.000 satelitov, z ktorých je v súčasnosti na obežnej dráhe niečo vyše 11.000.
Astronómovia v tejto súvislosti upozorňujú, že rastúci počet satelitov môže komplikovať astronomické pozorovania, hoci SpaceX hľadá spôsoby, ako tento problém zmierniť. Problémy sa týkajú aj rádioastronómie, keďže signály vysielané satelitmi siete Starlink môžu výrazne prekrývať signály vzdialených rádiové zdroje.
SpaceX pri realizácii projektu vo veľkej miere vsádza na zníženie nákladov prostredníctvom opakovane použiteľnej rakety Starship, ktorá je vo vývoji. Konkurenčná satelitná divízia spoločnosti Amazon uskutočniteľnosť projektu spochybňuje. Šéf FCC Brendan Carr v marci tieto námietky odmietol. Amazon by si podľa neho mal radšej urobiť poriadok vo vlastných záležitostiach a sústrediť sa na svoje vlastné štarty, namiesto toho, aby sa staral o iných, ktorým sa skutočne darí vynášať satelity do vesmíru tempom, ako to robí spoločnosť SpaceX.
Podľa schválených podmienok musí SpaceX začať budovať sieť najneskôr v novembri 2033. Do novembra 2035 má byť na obežnej dráhe 100.000 satelitov a do novembra 2038 polovica plánovaného počtu. FCC uviedla, že povolenie umožní spoločnosti rozvíjať novú technológiu a zároveň posilní vedúce postavenie USA vo vesmíre a oblasti umelej inteligencie.
SpaceX argumentuje, že satelity budú môcť takmer nepretržite využívať slnečnú energiu, čím sa znížia náklady na prevádzku a údržbu dátových centier a zmierni sa vplyv na životné prostredie v porovnaní s pozemnými zariadeniami.
Realizácia projektu však zostáva neistá. V súčasnosti obieha okolo Zeme približne 17.000 umelých objektov. SpaceX má pre svoju satelitnú internetovú sieť Starlink povolenie na 42.000 satelitov, z ktorých je v súčasnosti na obežnej dráhe niečo vyše 11.000.
Astronómovia v tejto súvislosti upozorňujú, že rastúci počet satelitov môže komplikovať astronomické pozorovania, hoci SpaceX hľadá spôsoby, ako tento problém zmierniť. Problémy sa týkajú aj rádioastronómie, keďže signály vysielané satelitmi siete Starlink môžu výrazne prekrývať signály vzdialených rádiové zdroje.
SpaceX pri realizácii projektu vo veľkej miere vsádza na zníženie nákladov prostredníctvom opakovane použiteľnej rakety Starship, ktorá je vo vývoji. Konkurenčná satelitná divízia spoločnosti Amazon uskutočniteľnosť projektu spochybňuje. Šéf FCC Brendan Carr v marci tieto námietky odmietol. Amazon by si podľa neho mal radšej urobiť poriadok vo vlastných záležitostiach a sústrediť sa na svoje vlastné štarty, namiesto toho, aby sa staral o iných, ktorým sa skutočne darí vynášať satelity do vesmíru tempom, ako to robí spoločnosť SpaceX.