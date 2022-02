Firma z JAR použila dostupný materiál Moderny na výrobu vakcíny

Johannesburg 4. februára (TASR) - Juhoafrická farmaceutická spoločnosť Afrigen Biologics použila verejne dostupnú sekvenciu mRNA proticovidovej vakcíny od americkej spoločnosti Moderna na výrobu vlastnej verzie očkovacej látky. TASR o tom informovala na základe správ agentúry Reuters.



Firma Afrigen Biologics má sídlo v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike. Člen vedenia vo štvrtok povedal, že spoločnosť by svoju očkovaciu látku mohla začať testovať ešte pred koncom tohto roka.



"Nekopírujeme Modernu. Vyvinuli sme svoje vlastné postupy, pretože Moderna nám žiadnu technológiu neposkytla," povedala riaditeľka spoločnosti Afrigen Biologics Petro Terblancheová. Sekvenciu mRNA od spoločnosti Moderna podľa jej slov použili, pretože "poskytuje najlepší východiskový materiál".



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý rok podporila konzorcium pozostávajúce z viacerých spoločností vrátane Afrigen Biologics. Cieľom pilotného projektu je poskytnúť krajinám s nízkymi a strednými príjmami znalosti na výrobu vakcín proti covidu.



WHO a členovia konzorcia sú presvedčení, že toto centrum na prenos technológii so sídlom v Kapskom Meste pomôže prekonať nerovnosti v prístupe k vakcínam medzi bohatými a chudobnými krajinami, píše Reuters.



Prístup k technológiám na výrobu vakcín ako prvá dostane juhoafrická spoločnosť The Biovac Institute. Afrigen takisto súhlasila, že poskytne podporu spoločnostiam v Argentíne a Brazílii.



Spoločnosť Moderna a konzorcium Pfizer/BioNTech oznámili plány na zriadenie tovární na výrobu svojich vakcín v Afrike. Spustenie výroby je však ešte stále v nedohľadne, píše Reuters.