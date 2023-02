Firma z USA chce Ukrajine za dolár dodať dva špionážne drony

Washington 2. februára (TASR) — Popredný americký výrobca vojenských dronov je za symbolický jeden dolár ochotný predať Ukrajine dve špionážne bezpilotné lietadlá. Spoločnosť General Atomic Aeronautical Systems teraz očakáva, že americká vláda takúto transakciu schváli, informovala v stredu agentúra AFP.



Spoločnosť uviedla, že už celé mesiace nalieha na Washington, aby Ukrajine poskytol jej výkonné bezpilotné lietadlá Grey Eagle a Reaper.



Prišla tiež s ponukou adresovanou vláde USA alebo Ukrajiny, že bude bezplatne školiť ukrajinských operátorov dronov a deklarovala pripravenosť odovzdať dve vlastné cvičné lietadlá spolu s pozemnou riadiacou stanicou a ďalším hardvérom za symbolický dolár. Ukrajina — alebo niekto iný — by musel zaplatiť len za vybavenie a prevoz lietadiel a za ich nasadenie do boja.



Americké jednotky tento typ zariadení účinne využívajú pri monitorovaní situácie a cielených útokoch v Afganistane, Sýrii, Iraku a v iných konfliktných zónach, pričom dokážu prekonať veľké vzdialenosti v stredných nadmorských výškach.



Americká armáda už poskytla Ukrajine množstvo malých útočných a sledovacích bezpilotných lietadiel, no žiadne zariadenia s takými vlastnosťami, ako majú drony z dielne General Atomic, dodala AFP.