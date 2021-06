Firmy budú možno zanedlho musieť zverejňovať riziká spojené s klímou

Paríž 2. júna (TASR) - V dohľadnom čase by sa mala uzatvoriť dohoda, ktorá bude firmy kótované na burze zaväzovať zverejňovať riziká spojené s klimatickými zmenami. Povedal to pre britský denník The Financial Times guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. Podľa neho by sa príslušná globálna dohoda mohla uzatvoriť do konca roka.



Villeroy de Galhau pre denník povedal, že rokovania medzi vládami a zástupcami centrálnych bánk o nových pravidlách v oblasti zverejňovania rizík súvisiacich s klimatickými zmenami napredujú rýchlejšie, než sa čakalo. Predpokladá preto, že medzinárodná rámcová dohoda by mohla byť uzatvorená na klimatickom samite OSN COP26, ktorý sa bude konať v novembri v Glasgove.