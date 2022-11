Firmy ČR a Ukrajiny budú spoločne vyrábať vojenský materiál

Praha 10. novembra (TASR) - Ukrajinský štátny koncern Ukroboronprom a Agentúra pre medzivládnu obrannú spoluprácu (AMOS), ktorá spadá pod české ministerstvo obrany, podpísali dohodu o vytvorení spoločného obranného klastru. Jej výsledkom bude vznik česko-ukrajinských podnikov, ktoré budú vyrábať vojenský materiál pre ukrajinskú armádu. Vo štvrtok to uviedlo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Firmy patriace pod koncern Ukroboronprom a spoločnosti českého obranného priemyslu by mali zakladať spoločné podniky a navýšiť tak kapacity výroby vojenského materiálu. Ten bude v prvej fáze slúžiť potrebám ukrajinských ozbrojených síl. "Z dôvodu súčasnej situácie na Ukrajine sa tiež časť výrobných kapacít ich obranného priemyslu presunie do ČR," uviedlo ministerstvo.



Krajiny budú spolupracovať aj v oblasti údržby a opravy zbraní a vojenského vybavenia. Cieľom je tiež vytvorenie spoločných výskumných centier.



Dohoda sa nebude týkať len urgentnej vojenskej pomoci v období, keď Ukrajina čelí ruskej agresii, ale zameria sa aj na vzdialenejší časový horizont. "Česko-ukrajinské spoločné podniky raz budú môcť spolupracovať napríklad v oblasti výskumu a vývoja či dodávať vojenský materiál do tretích krajín," povedala česká ministerka obrany Jana Černochová.



Spolupráca bude podľa českého rezortu obrany prínosom aj v zmysle prechodu ukrajinskej armády na štandardy NATO. "Touto premenou sme si prešli a čiastočne ešte prechádzame aj my a chceme ukrajinským partnerom tieto skúsenosti odovzdať," povedal riaditeľ AMOS Aleš Vytečka.



Vytvorenie klastru je podľa ministerstva výsledkom dohody českého premiéra Petra Fialu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z minulého týždňa, keď sa v Kyjeve uskutočnilo zasadnutie vlád oboch krajín.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)