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Firmy v Rusku tvoria zoznamy zamestnancov oslobodených od mobilizácie
Západné spravodajské agentúry sa domnievajú, že mobilizácia by mohla prísť po voľbách do Štátnej dumy 18. až 20. septembra.
Autor TASR
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Moskva 28. augusta (TASR) - Veľké ruské spoločnosti začali vytvárať pre vojenské náborové úrady zoznamy zamestnancov, na ktorých sa nevzťahuje mobilizácia. Telegramový kanál VChK-OGPU sa odvoláva na interné dokumenty oceliarskej spoločnosti Evraz, ktorá zamestnáva viac ako 70.000 ľudí. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Podľa nariadenia podpísaného prevádzkovým riaditeľom Západosibírskeho hutníckeho závodu spoločnosti Evraz Alexejom Golovatenkom budú na zoznamoch oslobodených od mobilizácie zamestnanci spoločnosti, ktorí sú v súčasnosti v zálohe. Kópiu nariadenia zašlú vojenskému náborovému úradu v Nižnom Tagile, kde sídli závod. Zamestnanci s touto výnimkou sú vyzvaní, aby podpísali dokument potvrdzujúci ich „súhlas“.
Ruskí predstavitelia označujú správy o príprave mobilizácie za nepravdivé. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ich odmietol ako „informačné kačice“, podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev ich nazval „nezmyslom“ a podľa podpredsedu Štátnej dumy Andreja Guruleva úrady nie sú pripravené „obliecť, obuť, vycvičiť“ a vyzbrojiť „milión“ nových regrútov.
Západné spravodajské agentúry sa domnievajú, že mobilizácia by mohla prísť po voľbách do Štátnej dumy 18. až 20. septembra. Zdroje oboznámené so spravodajskými informáciami pre The Wall Street Journal (WSJ) uviedli, že armáda spustila cvičenia s cieľom posúdiť pripravenosť na prijatie nových vojakov, ich vyzbrojenie a zásobovanie. Podľa WSJ úrady už takto v Kaliningradskej oblasti testovali nábor miestnych obyvateľov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predpovedal dve vlny mobilizácie – niekoľko stotisíc do konca tohto roka a ďalších stotisíc budúci rok. V lete sa aj na ruských provojnových Z-kanáloch šírilo, že mobilizácia by sa mohla týkať 1,2 milióna ľudí a mala by sa uskutočniť v októbri.
V Rusku je stále v platnosti mobilizačný dekrét, ktorý prezident Vladimir Putin podpísal v septembri 2022. Z približne 300.000 vtedy mobilizovaných mužov však na ukrajinskom fronte do minulého roka ostalo niečo vyše polovice, uviedol na základe údajov z federálneho rozpočtu expert Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie Janis Kluge.
Podľa nariadenia podpísaného prevádzkovým riaditeľom Západosibírskeho hutníckeho závodu spoločnosti Evraz Alexejom Golovatenkom budú na zoznamoch oslobodených od mobilizácie zamestnanci spoločnosti, ktorí sú v súčasnosti v zálohe. Kópiu nariadenia zašlú vojenskému náborovému úradu v Nižnom Tagile, kde sídli závod. Zamestnanci s touto výnimkou sú vyzvaní, aby podpísali dokument potvrdzujúci ich „súhlas“.
Ruskí predstavitelia označujú správy o príprave mobilizácie za nepravdivé. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ich odmietol ako „informačné kačice“, podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev ich nazval „nezmyslom“ a podľa podpredsedu Štátnej dumy Andreja Guruleva úrady nie sú pripravené „obliecť, obuť, vycvičiť“ a vyzbrojiť „milión“ nových regrútov.
Západné spravodajské agentúry sa domnievajú, že mobilizácia by mohla prísť po voľbách do Štátnej dumy 18. až 20. septembra. Zdroje oboznámené so spravodajskými informáciami pre The Wall Street Journal (WSJ) uviedli, že armáda spustila cvičenia s cieľom posúdiť pripravenosť na prijatie nových vojakov, ich vyzbrojenie a zásobovanie. Podľa WSJ úrady už takto v Kaliningradskej oblasti testovali nábor miestnych obyvateľov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predpovedal dve vlny mobilizácie – niekoľko stotisíc do konca tohto roka a ďalších stotisíc budúci rok. V lete sa aj na ruských provojnových Z-kanáloch šírilo, že mobilizácia by sa mohla týkať 1,2 milióna ľudí a mala by sa uskutočniť v októbri.
V Rusku je stále v platnosti mobilizačný dekrét, ktorý prezident Vladimir Putin podpísal v septembri 2022. Z približne 300.000 vtedy mobilizovaných mužov však na ukrajinskom fronte do minulého roka ostalo niečo vyše polovice, uviedol na základe údajov z federálneho rozpočtu expert Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie Janis Kluge.