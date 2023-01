Fischer i Hilšer vyjadrili podporu Petrovi Pavlovi

Praha 14. januára (TASR) - Neúspešný kandidát na prezidenta Českej republiky Pavel Fischer vyjadril podporu Petrovi Pavlovi. Ešte v priebehu soboty zamieri do jeho volebného štábu. TASR správu prevzala z webu spravodajskej televízie ČT24.



Fischer upozornil na to, že do druhého kola prezidentských volieb sa dostal Andrej Babiš, ktorý je v konflikte záujmov a manipuluje s faktami. "ČR rozhoduje o svojej budúcnosti a je veľmi dôležité, aby sme sa spojili. Som presvedčený, že Andrej Babiš nie je dobrý pre ČR," vyhlásil kandidát, ktorý skončil na štvrtom mieste.



Ďalší prezidentský kandidát Marek Hilšer, ktorý skončil na šiestom mieste, označil svoj volebný výsledok za prehru. Dúfa, že v druhom kole vyhrá ten lepší z kandidátov, ktorým je podľa neho Pavel. Hilšer zopakoval, že mnoho jeho voličov ovplyvnila obava z toho, aby Babiš nevyhral.



Občania Českej republiky si mohli v piatok a v sobotu voliť v prvom kole volieb nového prezidenta alebo prezidentku. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať 8,3 milióna oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzali ôsmi prezidentskí kandidáti. Do druhého kola postúpili Petr Pavel a Andrej Babiš. Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 27. a 28. januára.