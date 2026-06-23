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Five Eyes:AI môže čoskoro prekonať poznatky v oblasti kyberbezpečnosti
Americká vláda zakázala prístup k obom modelom pre všetkých cudzincov len niekoľko dní po verejnom predstavení Fable 5.
Autor TASR
Sydney 23. júna (TASR) - Najpokročilejšie modely umelej inteligencie (AI) sa zdokonaľujú tak rýchlo, že súčasné poznatky a know-how v oblasti kyberbezpečnosti prekonajú už za niekoľko mesiacov. V spoločnom vyhlásení na to upozornila spravodajská aliancia Five Eyes združujúca bezpečnostné služby Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného kráľovstva a USA. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Five Eyes v spoločnom vyhlásení vyzvala vlády a biznisové prostredie, aby konali rýchlo a pripravili sa na ďalší vývoj AI. „Rýchle tempo vývoja špičkovej umelej inteligencie znamená, že predpoklady o kybernetických rizikách sa môžu stať zastaranými v priebehu mesiacov, nie rokov,“ uvádza sa vo vyhlásení.
AI „znižuje prekážky pre zlomyseľných aktérov a zvyšuje rýchlosť a zložitosť útokov“, upozorňuje Five Eyes.
„K narušeniam bezpečnosti dôjde. Pripravenosť vám pomôže rýchlo ich zvládnuť a zabrániť eskalácii do závažných prevádzkových a finančných kríz,“ dodala aliancia.
Na zlepšenie kybernetickej obrany by mali organizácie podľa Five Eyes okrem iného integrovať nástroje AI do svojich bezpečnostných operácií, aktualizovať staré systémy a obmedziť prístup zvonka ku svojim kriticky dôležitým systémom.
Riziko, ktoré predstavuje hacking (nabúravanie sa do systémov) s využitím AI, sa výrazne zvýšilo v apríli. Americká spoločnosť Anthropic vtedy oznámila, že jej model Mythos výrazne predbehol dovtedajšie modely v hľadaní a zneužívaní softvérových zraniteľností.
Anthropic tento mesiac pozastavil prístup k modelu Mythos 5 aj k obmedzenej verzii s názvom Fable 5, aby vyhovel nariadeniu americkej vlády v oblasti národnej bezpečnosti.
Americká vláda zakázala prístup k obom modelom pre všetkých cudzincov len niekoľko dní po verejnom predstavení Fable 5. Podľa AFP išlo o nezvyčajný krok Bieleho domu, ktorý dovtedy podporoval uvoľnenie regulácie AI.
Five Eyes v spoločnom vyhlásení vyzvala vlády a biznisové prostredie, aby konali rýchlo a pripravili sa na ďalší vývoj AI. „Rýchle tempo vývoja špičkovej umelej inteligencie znamená, že predpoklady o kybernetických rizikách sa môžu stať zastaranými v priebehu mesiacov, nie rokov,“ uvádza sa vo vyhlásení.
AI „znižuje prekážky pre zlomyseľných aktérov a zvyšuje rýchlosť a zložitosť útokov“, upozorňuje Five Eyes.
„K narušeniam bezpečnosti dôjde. Pripravenosť vám pomôže rýchlo ich zvládnuť a zabrániť eskalácii do závažných prevádzkových a finančných kríz,“ dodala aliancia.
Na zlepšenie kybernetickej obrany by mali organizácie podľa Five Eyes okrem iného integrovať nástroje AI do svojich bezpečnostných operácií, aktualizovať staré systémy a obmedziť prístup zvonka ku svojim kriticky dôležitým systémom.
Riziko, ktoré predstavuje hacking (nabúravanie sa do systémov) s využitím AI, sa výrazne zvýšilo v apríli. Americká spoločnosť Anthropic vtedy oznámila, že jej model Mythos výrazne predbehol dovtedajšie modely v hľadaní a zneužívaní softvérových zraniteľností.
Anthropic tento mesiac pozastavil prístup k modelu Mythos 5 aj k obmedzenej verzii s názvom Fable 5, aby vyhovel nariadeniu americkej vlády v oblasti národnej bezpečnosti.
Americká vláda zakázala prístup k obom modelom pre všetkých cudzincov len niekoľko dní po verejnom predstavení Fable 5. Podľa AFP išlo o nezvyčajný krok Bieleho domu, ktorý dovtedy podporoval uvoľnenie regulácie AI.