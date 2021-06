Michalovce nastupujú do novej sezóny s novým trénerom

Na snímke zľava nový tréner MFK Zemplín Michalovce Miroslav Nemec pred štartom letnej prípravy na novú sezónu futbalovej Fortuna ligy 14. júna 2021 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Program prípravných zápasov MFK Zemplín Michalovce:



Sobota, 19. júna: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – Michalovce /17.00/



Streda, 23. júna: Michalovce – FK Humenné /17.00/



Sobota, 26. júna: Michalovce – FC Košice /?/



Streda, 30. júna: Mezőkövesd Zsóry SE (Maď.) – Michalovce /?/



Sobota, 3. júla: FK Železiarne Podbrezová – Michalovce /13.00, v Širokom/



Streda, 7. júla: Michalovce – Slavoj Trebišov /?/



Sobota, 10. júla: Michalovce – MFK Dukla Banská Bystrica /?/



Sobota, 17. júla: Michalovce – Partizán Bardejov /?/



Michalovce 14. júna (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali prípravu na sezónu 2021/2022 už pod vedením Miroslava Nemca. Jednou z priorít nového trénera bude vyhnúť sa kríze v úvode sezóny, ktorá Zemplínčanov sprevádzala prakticky v každej z doterajších fortunaligových sezón.povedal Miroslav Nemec pre TASR. Michalovčania obsadili v sezóne 2020/2021 desiate miesto, o dva body pred Senicou, ktorá musela absolvovať baráž a o osem pred Nitrou, ktorá vypadla. Do boja o záchranu boli pomerne dlho "namočení" aj Zemplínčania, napokon však záver sezóny zvládli a už sa pripravujú na siedmu sezónu vo Fortuna lige. Do nej chcú vstúpiť lepšie ako do predošlých, výstrahou je najmä štart do uplynulého ročníka. V úvodných troch zápasoch nestrelili ani gól, zaznamenali v nich tri prehry a skóre 0:10. Potom síce zdolali Zlaté Moravce-Vráble 1:0, no výraznejšie zlepšenie výsledkov nastalo až po 7. kole, po ktorom mali Zemplínčania iba 4 body z 21 možných.poznamenal Nemec.V jeho kádri bude opäť líder Michalovčanov Igor Žofčák, v tíme zostal aj vlani 5-gólový strelec Matej Trusa. Súpiska Zemplínčanov sa bude formovať v najbližších dňoch.Nemec, ktorý je po Františkovi Šturmovi, Stanislavovi Grigovi, Antonovi Šoltisovi a Jozefovi Majorošovi piaty kormidelník Michaloviec v najvyššej súťaži, vie, že jeho práca sa bude hodnotiť v prvom rade od výsledkov.priznal Nemec. Michalovskí futbalisti absolvujú 6-týždňovú prípravu v domácich podmienkach. Spestrí ju 8 prípravných zápasov s generálkou proti Bardejovu. Následne čaká na zverencov Miroslava Nemca štart Fortuna ligy, v ktorom nastúpia v nedeľu 25. júna doma proti 2. tímu uplynulej sezóny DAC Dunajská Streda.