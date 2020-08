Flámska ultrapravica odmieta nové zákazy na Facebooku

Brusel 13. augusta (TASR) - Stredajšie rozhodnutie spoločnosti Facebook zakázať rasistické zobrazovanie čiernych ľudí a Židov viedlo v Belgicku k odmietavým reakciám politikov z krajne pravicovej strany Flámsky záujem. Uviedol to vo štvrtok internetový týždenník Politico.



Strana Flámsky záujem už v stredu uviedla, že rozhodnutie Facebooku znamená "útok na naše tradície". V Belgicku, podobne ako v Holandsku, je veľmi silná tradícia osláv sviatku svätého Mikuláša, ktorý prichádza začiatkom decembra so svojim sluhom Čiernym Petrom (Zwarte Piet). Ide o postavu s tvárou zamaľovanou sadzami na čierno, ktorá deti zabáva a tie neposlušné zoberie do vreca a odvezie na rok do Španielska. Podľa kritikov tejto tradície však ide o odkaz na koloniálnu minulosť a vykorisťovanie čierneho obyvateľstva Afriky. Spor o túto tradíciu je už niekoľko rokov predmetom súdnych sporov, pričom žalujúca strana tvrdí, že ide o podporu rasistických stereotypov.



Europoslanci zo strany Flámsky záujem naznačili, že spolu so zákonodarcami z iných politických strán a členských krajín EÚ pripravia rezolúciu v Európskom parlamente (EP), ktorá odsúdi "svojvoľnú cenzúru sociálnych médií" a vyzve Európsku komisiu, aby zakročila proti takýmto praktikám.



Okrem toho sa už na sociálnych sieťach zjavili výzvy na zaplavenie sociálnych médií obrázkami Čierneho Petra.



Na obranu tradícií sa postavil aj belgický poslanec a predseda flámskej liberálnej strany Open VLD Egbert Lachaert, ktorý vyhlásil, že tradičný príchod svätého Mikuláša s Čiernym Petrom nie je rasistický. So svojim straníckym šéfom však nesúhlasí liberálka Sihame El Kaouakibiová, ktorá má marocký pôvod a ktorá priznala, že je rada, že digitálne platformy "preberajú zodpovednosť", lebo zosmiešňovanie ľudí s tmavou pleťou je problém pre mnohé deti z tejto komunity.



