Flámske mimovládky upozornili na nelegálne dodávky zbraní do Izraela

Brusel 15. mája (TASR) - Skupina belgických mimovládnych organizácií podala trestné oznámenie na izraelskú lodnú spoločnosť ZIM za porušenie zákona o obchode so zbraňami v prospech Izraela. Na stredajšiu správu tlačovej agentúry Belga upozornil spravodajca TASR.



Skupinu, ktorá podala trestné oznámenie, tvoria flámske mimovládne organizácie vystupujúce pod názvom 11.11.11, Belgicko-palestínske združenie, Al-Haq Europe (pobočka palestínskej mimovládnej organizácie Al-Haq), Broederlijk Delen, Vrede vzw a Vredesactie.



Sťažnosť podali na izraelskú lodnú spoločnosť ZIM, ktorá podľa ich názoru porušuje flámsky dekrét o obchode so zbraňami. Vyhláška spresňuje, že v prípade, že v niektorej krajine dochádza k vojnovým zločinom, je potrebné vybaviť povolenie na tranzit zbraní, čo platí aj pre tranzit cez prístav Antverpy alebo cez regionálne letisko v meste Lige.



V roku 2009 sa regionálne vlády Belgického kráľovstva dohodli, že neposkytnú žiadne licencie na vývoz zbraní, ak by tieto zbrane mohli posilniť vojenskú kapacitu síl, ktoré sú podozrivé z páchania vojnových zločinov. Vyhláška stanovuje, že ak je konečným užívateľom izraelská armáda, nemôže byť povolený žiadny vývoz zbraní. Vývozné licencie však možno udeliť súkromným spoločnostiam na vojenské vybavenie a technológie.



Mimovládne organizácie upozorňujú, že v praxi tranzit vojenského materiálu prebieha bez problémov a že kontroly v súlade s platnou vyhláškou sú zanedbávané.



Podľa nedávnej štúdie inštitútu Medzinárodná mierová informačná služba (IPIS) a flámskej mimovládnej organizácie Vredesactie v posledných rokoch boli vydané licencie na vývoz pušného prachu a materiálov pre drony a časti lietadiel F-16 v hodnote najmenej 43 miliónov eur.



Cez prístav v Antverpách a letisko v Lige sa do Izraela údajne prepravilo vyše 253 ton munície a iných smrtiacich zbraní, a to bez toho povinného tranzitného povolenia.