Flámsko prispeje k plneniu obranných cieľov NATO

Brusel 3. augusta (TASR) - Flámska regionálna vláda rozhodla, že Flámsko investuje 1,5 milióna eur ročne do inovačného fondu NATO a tiež do tzv. Severoatlantického akcelerátora pre obranné inovácie (DIANA). Informuje o tom spravodajca TASR.



Flámsky minister hospodárstva Jo Brouns v stredu uviedol, že je to vôbec prvýkrát, čo Flámsko prispeje k plneniu cieľa Severoatlantickej aliancie vyčleniť na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP).



Belgicko, ktorého je Flámsko súčasťou, pritom patrí medzi štáty NATO, ktoré vynakladajú na obranu najmenej prostriedkov, a to výrazne menej, než sú dohodnuté dve percentá HDP.



Vo výročnej správe generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga z marca tohto roku sa uvádza, že Belgicko je z pohľadu výdavkov na obranu na 28. mieste z vtedy 30-člennej Aliancie. Menej ako belgických 1,18 percenta HDP na obranné účely podľa správy vynakladali už iba Španielsko (1,09 percenta) a Luxembursko (0,62 percenta).



Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane (DIANA) pred dvoma rokmi vytvorilo sedemnásť členských štátov NATO, vrátane Belgicka. Mal by zabezpečiť, aby si Aliancia udržala technologický náskok pred súperiacimi mocnosťami, ako sú napríklad Rusko a Čína. Flámsko sa do tejto iniciatívy zapája prostredníctvom vedeckých inštitútov Imec, Flanders Make a VIB, ktoré podpísali dohodu s NATO, že budú v tomto rámci fungovať ako testovacie centrá.



"Zatiaľ čo v minulom storočí boli vláda a obrana v popredí mnohých technologických prelomov, dnes vidíme, že stále viac aplikácií sa vyvíja na základe civilných technológií. Hovoríme teda o technológiách dvojakého použitia a preto sa zameriame na DIANA a na Inovačný fond NATO," vysvetlil pozíciu flámskej regionálnej vlády minister Brouns.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)