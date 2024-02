Moskva 16. februára (TASR) - Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj zomrel vo väzení. Informuje o tom TASR na základe piatkovej správy agentúry AFP, odvolávajúcej sa na ruské médiá.



"Odsúdenému A. A. Navaľnému prišlo 16. februára 2024 v nápravnej kolónii číslo 3 po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie," cituje z vyjadrenia ruskej väzenskej služby televízia Sky News.



"Zdravotníci ústavu prišli okamžite na miesto a boli privolaní aj záchranári. Vykonané boli všetky potrebné resuscitačné opatrenia, avšak bez pozitívnych výsledkov. Záchranári skonštatovali smrť odsúdeného. Príčiny smrti sa zisťujú," uviedla väzenská služba.



Ruská štátna agentúra TASS napísala, že o úmrtí Navaľného už informovali aj prezidenta Vladimira Putina. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova vykonáva väzenská služba všetky potrebné previerky týkajúce sa úmrtia Navaľného. Peskov uviedol, že nepozná podrobnosti o prípade.



Šéf Navaľného tímu Leonid Volkov oznámil, že zatiaľ nemá žiadne oficiálne informácie o úmrtí. Podľa neho však vyhlásenie väzenskej služby možno interpretovať ako priznanie, že Navaľného úmyselne zabili.



Do zariadenia, kde väznili Navaľného, zároveň vycestoval jeho právnik. "Akonáhle čokoľvek zistíme, budeme o tom informovať," povedala členka Navaľného tímu Kira Jarmyšová.



Štyridsaťsedemročný Navaľnyj bol najvýraznejším predstaviteľom ruskej opozície voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Zadržali ho v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ktorý to poprel.



Navaľného po zadržaní odsúdili na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienečného trestu. Spustených bolo voči nemu viacero trestných konaní.



Začiatkom decembra minulého roku zmizol z väznice vo Vladimirskej oblasti východne od Moskvy. Po 20-dňovom "vyčerpávajúcom prevoze" sa ozval z trestaneckej kolónie v obci Charp za severným polárnym kruhom s tým, že je v poriadku. V Charpe si mal v "osobitnom režime" odpykať 19-ročný trest za vytváranie extrémistickej skupiny, financovanie extrémistických aktivít a ďalšie trestné činy. Tento trest mu uložili v auguste 2023. Už dovtedy si odpykával trest v trvaní 11 a pol roka v zariadení s maximálnym stupňom stráženia za podvody a iné obvinenia, ktoré samotný odsúdený popieral.



Priaznivci Navaľného tvrdili, že jeho zatknutie, stíhanie i odsúdenie boli politicky motivovaným pokusom potlačiť kritiku prezidenta Putina a eliminovať súčasne aj jeho najväčšieho rivala.



Lipavský: Navaľnyj bol umučený na smrť za to, že sa postavil Putinovi



Rusko sa premenilo na násilnícky štát, ktorý zabíja svojich vlastných občanov. V reakcii na správy médií o úmrtí ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného to v piatok na sociálnej sieti X napísal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Stále platí, že rovnako, ako sa Rusko správa v zahraničnej politike, správa sa aj k svojim občanom. Premenilo sa na násilnícky štát, ktorý zabíja ľudí snívajúcich o lepšej budúcnosti ako Nemcov alebo teraz Navaľnyj - uväznený a umučený na smrť za to, že sa postavil Putinovi. Česť jeho pamiatke," napísal šéf českej diplomacie.



Ruská väzenská služba v piatok oznámila, že Navaľnyj zomrel po tom, ako mu po vychádzke v trestaneckej kolónii prišlo nevoľno a stratil vedomie. Zdravotníci ho podľa väzenskej služby resuscitovali, ale nepodarilo sa im ho oživiť.



Šéf Navaľného tímu Leonid Volkov oznámil, že zatiaľ nemá žiadne oficiálne informácie o úmrtí. Podľa neho však vyhlásenie väzenskej služby možno interpretovať ako priznanie, že Navaľného úmyselne zabili.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)



Navaľnyj bol zavraždený, tvrdí nositeľ Nobelovej ceny za mier Muratov



Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj bol zavraždený, vyhlásil v piatok nositeľ Nobelovej ceny za mier a spoluzakladateľ ruských novín Novaja gazeta Dmitrij Muratov. Informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.



Podľa Muratova boli príčinou Navaľného smrti podmienky vo väzení a jeho úmrtie tak možno považovať za "vraždu".



O úmrtí Navaľného v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom informovala v piatok ruská väzenská služba. Po vychádzke mu údajne prišlo nevoľno a stratil vedomie. Väzenským zdravotníkom ani privolanej záchrannej službe sa ho už vraj nepodarilo oživiť. Príčina úmrtia podľa vyhlásenia väzenskej služby nie je bezprostredne známa.



Navaľného brutálne zavraždil Kremeľ, vyhlásil lotyšský prezident



Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs v piatok v reakcii na správy o úmrtí ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vyhlásil, že ho "brutálne zavraždil Kremeľ". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nech ste si o Alexejovi Navaľnom mysleli ako o politikovi čokoľvek, Kremeľ ho brutálne zavraždil. Je to fakt, ktorý by ľudia mali vedieť, pretože vypovedá o pravej podstate súčasného ruského režimu," napísal Rinkevičs na sociálnej sieti X a vyjadril sústrasť Navaľného príbuzným.



Navaľnyj (47) zomrel v piatok v ruskej väzenskej kolónii na severe Ruska. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruskú väzenskú službu.



"Zdravotníci ústavu prišli okamžite na miesto a boli privolaní aj záchranári. Vykonané boli všetky potrebné resuscitačné opatrenia, avšak bez pozitívnych výsledkov. Záchranári skonštatovali smrť odsúdeného. Príčiny smrti sa zisťujú," uviedla väzenská služba.



Šéf Navaľného tímu Leonid Volkov oznámil, že zatiaľ nemá žiadne oficiálne informácie o úmrtí. Podľa neho však vyhlásenie väzenskej služby možno interpretovať ako priznanie, že Navaľného úmyselne zabili.



Štyridsaťsedemročný Navaľnyj bol najvýraznejším predstaviteľom ruskej opozície voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Zadržali ho v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ktorý to poprel.



Všetky tri pobaltské štáty majú napäté vzťahy s Moskvou od získania nezávislosti počas rozpadu Sovietskeho zväzu. Sú tiež výraznými kritikmi ruskej vojny na Ukrajine od jej začiatku vo februári 2022.



Sledkom začal vyšetrovanie úmrtia Navaľného



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) oznámil, že začal vyšetrovanie piatkového úmrtia opozičného politika Alexeja Navaľného. Informuje o tom TASR podľa správy britskej stanice Sky News.



"Oddelenie vyšetrovania Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie začalo vykonávať procesnú previerku úmrtia A. A. Navaľného v nápravnej kolónii číslo 3," píše sa vo vyhlásení Sledkomu.



"V súlade s predpísaným zákonným postupom sa vykonávajú vyšetrovacie a operatívne opatrenia s cieľom zistiť všetky okolnosti incidentu," dodáva Sledkom.



Podľa kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina a mimovládnych organizácií dostáva Sledkom pokyny z Kremľa.



Ako informovala ruská väzenská služba, Navaľnyj zomrel v piatok, keď mu po vychádzke prišlo nevoľno a odpadol. Snahy zdravotníkov o jeho oživenie boli neúspešné.