Posádke uviaznutého trajektu v Baltskom mori sa podarilo opraviť motor

Výberová chronológia nehôd trajektov vo svete v roku 2018



20. septembra 2018 – Tanzánia: Pri prevrhnutí trajektu, ku ktorému došlo na Viktóriinom jazere v Tanzánii, zahynulo 224 osôb.



3. júla 2018 - Indonézia: Najmenej 155 ľudí sa podarilo zachrániť z potápajúceho sa trajektu, ktorý narazil na útes pri pobreží indonézskej provincie Sulawesi. Počet obetí nešťastia je 34. Trajekt mal podľa zoznamu cestujúcich a nákladu oficiálne prevážať len zhruba 140 pasažierov a približne 150 motorových vozidiel. K nehode došlo podľa miestnych úradov v dôsledku nepriaznivého počasia.



17. júna 2018 - Indonézia: Po potopení trajektu na obľúbenom jazere Toba na indonézskom ostrove Sumatra zostalo nezvestných 180 ľudí. Pri bezprostrednom zásahu sa podarilo zachrániť iba 18 osôb a potvrdená bola smrť jedného človeka.



25. marca 2018 - Južná Kórea: Juhokórejská pobrežná stráž zachránila všetkých 163 ľudí z trajektu, ktorý v mori pri juhozápadnom pobreží krajiny narazil na skalu. Šesť ľudí utrpelo menšie zranenia. K nehode došlo na mori pri ostrovnom okrese Sinan. Trajekt zrejme narazil na skalu, keď sa snažil vyhnúť rybárskemu člnu v hmlistom počasí.

Vilnius 2. októbra (TASR) - Posádke trajektu uviaznutého v Baltskom mori sa podarilo opraviť hlavný motor a plavidlo smeruje do svojej cieľovej destinácie - západolitovského mesta Klaipeda, informovalo podľa tlačovej agentúry AP v utorok litovské ministerstvo obrany.Fínski a švédski meteorológovia predpovedajú pre oblasť juhovýchodného Baltského mora, kde sa trajekt s 355 ľuďmi nachádza, vietor so silou víchrice, dážď, nízku viditeľnosť a riziko búrok.Loď lokalizovali v medzinárodných vodách v oblasti pri ruskom Kaliningrade a mieri do prístavu Klaipeda v Litve, kam aj pôvodne smeroval zo severonemeckého Kielu v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko.Trajekt Regina Seaways dánskej spoločnosť DFDS so sídlom v Kodani s 335 ľuďmi vrátane 294 cestujúcich poslal tiesňové volanie o 12.45 h SELČ.Podľa spoločnosti DFDS vznikol v dôsledku technickej poruchy dym, ktorý aktivoval hasiaci systém v strojovni. Médiá pôvodne písali o výbuchu v strojovni a následnom požiari. Cestujúcich zhromaždili v bezpečí a pripravili na prípadnú evakuáciu, ktorá však nebola nutná.Trajektu plaviacemu sa pod litovskou vlajkou sa vydali na pomoc ruský remorkér, ako aj lode a vrtuľníky z Litvy, Estónska a Švédska.