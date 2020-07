VLAKOVÉ NEŠŤASTIE: V Česku sa čelne zrazili dve súpravy, hlásia obete

Výberová chronológia vlakových nešťastí v Českej republike od roku 2005

Karlove Vary 7. júla (TASR) - Čelná zrážka dvoch osobných vlakov v českom okrese Karlove Vary si v utorok vyžiadala dva životy, uviedol pre Českú televíziu (ČT) hovorca karlovarských záchranárov Radek Hes. ČT predtým hovorila o troch mŕtvych, uvádza spravodajský portál Novinky.cz.K nehode došlo medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink.Na mieste operujú záchranári z Karlovarského aj Ústeckého kraja. Oslovení boli aj ich kolegovia z nemeckého mesta Chemnitz, uviedol ďalej Hes." uviedol hovorca železničnej inšpekcie Martin Drápal.Hovorca Karlovarskej krajskej nemocnice Vladislav Podracký dodal, že v nemocnici bol vyhlásený tzv., ktorý sa vyhlasuje v prípade mimoriadnych udalostí, keď sa očakáva väčší počet zranených.České dráhy nasadili v úseku Nejdek-Nové Hamry náhradnú autobusovú dopravu.7. septembra 2005Jeden ľudský život a 17 zranených si vyžiadala zrážka osobného vlaku s nákladným autom v okrese Louny severozápadne od Prahy.20. februára 2006Zrážka rýchlika s nákladným vlakom neďaleko Mladej Boleslavi si vyžiadala 12 zranených.20. júna 2007Dvadsaťšesť zranených si vyžiadala zrážka dvoch motorových vlakov na juhu Čiech západne od Českého Krumlova.8. augusta 2008- Sedem mŕtvych a 67 zranených si vyžiadala vlaková nehoda pri Studénke v okrese Nový Jičín. Rýchlik EuroCity Komenius smerujúci z Krakova do Prahy narazil do opravovaného cestného mosta, ktorý sa zrútil na trať.1. septembra 2009Osem ľudí utrpelo zranenia pri železničnej nehode na severe Moravy pri meste Jeseník. Do pokazeného osobného vlaku narazila lokomotíva, ktorá sa chystala vlak odtiahnuť.02. februára 2011Zrážka osobného motorového vlaku s lokomotívou manipulačného vlaku, ku ktorej došlo juhu Čiech, si vyžiadala život jednej cestujúcej a 20 zranených.28. januára 2015Dvanásť ľudí utrpelo zranenia pri železničnom nešťastí na severovýchode Čiech, kde osobný vlak narazil do kameňov spadnutých na trati. K nehode lokálneho vlaku došlo medzi obcami Poniklá a Hrabačov v okrese Semily.22. júla 2015Dvaja ľudia zahynuli pri zrážke vlaku Pendolino s nákladným automobilom pri meste Studénka v Moravskosliezskom kraji, okres Nový Jičín. Pri nehode utrpelo zranenia ďalších 25 ľudí.