< sekcia Zahraničie
VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA
Tisza získala v parlamente ústavnú väčšinu. Volebná účasť bola rekordná, pol hodinu pred skončením volieb dosiahla 77,80 percenta.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 13. apríla (TASR) - Po sčítaní 98,5 percenta hlasov je istým víťazom nedeľňajších maďarských parlamentných volieb opozičná strana Tisza Pétera Magyara, ktorá získala v parlamente ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku končí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána, informuje TASR.
Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel (69,35 percenta), kým Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta), informuje server 24.hu.
Orbán svoju volebnú porážku uznal už v nedeľu krátko po 21. hodine a telefonicky zablahoželal Péterovi Magyarovi, ktorý v prejave na Batthyányovom námestí v Budapešti poďakoval svojim stúpencom za podporu. „Dokázali sme to... Spoločne sme zvrhli Orbánov režim – spolu,“ povedal Magyar a dodal: „Oslobodili sme Maďarsko; získali sme späť našu vlasť“.
Magyar v prejave zároveň vyzval maďarského prezidenta Tamása Sulyoka, aby ho poveril zostavením novej vlády a následne z funkcie odstúpil.
Volebné miestnosti sa v Maďarsku zatvorili o 19.00 h, priebeh hlasovania bol zväčša pokojný. Volebná účasť bola rekordná, pol hodinu pred skončením volieb dosiahla 77,80 percenta, čo predstavuje celkovo 5.856.515 voličov. Ide o najvyššiu účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989. Predstavitelia Fideszu spočiatku vyhlasovali, že takáto vysoká účasť bude pre ich stranu výhodou, nakoniec však, naopak, viedla k víťazstvu strany Tisza.
K volebnému víťazstvu Magyarovi zablahoželala šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ako aj nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, šéf Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, španielsky premiér Pedro Sánchez či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a poľský premiér Donald Tusk.
Po zverejnení výsledkov volieb, z ktorých vyplýva jasné víťazstvo strany Pétera Magyara, vypukli v uliciach hlavného mesta Budapešť búrlivé oslavy stúpencov Tiszy, píše server 24.hu.
