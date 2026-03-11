Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fletcher žiada výnimky pre humanitárnu pomoc v Hormuzskom prielive

Ropné tankery a nákladné lode sa zoraďujú v Hormuzskom prielive. Foto: TASR/AP

Hormuzský prieliv je kľúčovou trasou predovšetkým v súvislosti s prepravou ropy a zemného plynu.

Autor TASR
Ženeva 11. marca (TASR) - Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher v stredu varoval, že vojna na Blízkom východe má vplyv na trasy humanitárnej pomoci. Vyzval na výnimky, aby sa takáto pomoc mohla dostať na potrebné miesta cez Hormuzský prieliv, ktorý je od začiatku vojny v podstate úplne uzavretý. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Hormuzský prieliv je kľúčovou trasou predovšetkým v súvislosti s prepravou ropy a zemného plynu. Fletcher varoval, že eskalácia vojny a jej vplyv na túto úžinu má „priamy dopad na naše humanitárne dodávky, vrátane dodávok do oblastí s najväčšími potrebami v subsaharskej Afrike“.

Obávam sa, že ďalšia eskalácia poškodí aj iné dodávateľské trasy,“ dodal riaditeľ OCHA s tým, že vojna „zdražuje ceny a... vyháňa viac ľudí do väčšej núdze“.

„Vyzývame preto všetky strany, aby sa pokúsili zabezpečiť tieto trasy, vrátane Hormuzského prielivu, pre náš humanitárny transport... aby sme mohli dosiahnuť kohokoľvek, kdekoľvek, na základe najväčšej potreby, a nie na základe politiky,“ deklaroval Fletcher.

Posledné dva týždne bojov sú podľa jeho slov ďalším potvrdením toho, že „žijeme v čase brutality, beztrestnosti a ľahostajnosti“.

Ľudská vynaliezavosť sa využíva na hľadanie stále hrozivejších spôsobov zabíjania vo veľkom meradle, zatiaľ čo civilisti sú vystavení stále žalostnejšiemu násiliu,“ uzavrel riaditeľ OCHA.
