Florida zakázala väčšinu interrupcií po šiestom týždni tehotenstva

Miami 14. apríla (TASR) - Zákonodarný zbor amerického štátu Florida, v ktorom dominujú republikáni, schválil vo štvrtok zákaz vykonávania väčšiny interrupcií po šiestom týždni tehotenstva. Tento krok okamžite odsúdil Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Za zákaz hlasovalo v dolnej komore floridského zákonodarného zboru 70 členov a proti 40. Pred týždňom pritom zákon schválila aj horná komora - floridský Senát. Zákon teraz musí podpísať guvernér Floridy Ron DeSantis.



Podľa Bieleho domu je schválenie tohto zákona v rozpore so základnými slobodami a nezhoduje sa s názorom veľkej väčšiny. "Tento zákaz znemožní štyrom miliónom Floriďaniek v reprodukčnom veku prístup k interrupcii po šiestom týždni teda predtým, ako väčšina žien vôbec vie, že sú tehotné," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.



Na základe nového zákona môže žena na Floride podstúpiť interrupciu po šiestom týždni tehotenstva len v prípade, že plod nie je životaschopný, tehotenstvo ohrozuje zdravie matky alebo je výsledkom znásilnenia či incestu a žena nie je tehotná dlhšie ako 15 týždňov.



Floridský zákonodarný zbor pritom skrátil obdobie, počas ktorého môže žena podstúpiť interrupciu, v priebehu jedného roka už druhýkrát. Vlani v apríli DeSantis podpisoval zákon, v ktorom sa toto obdobie skracovalo z 24 na 15 týždňov.



Podľa AFP si DeSantis týmto zákonmi vylepšuje svoju reputáciu konzervatívca, keďže zvažuje, že bude v prezidentských voľbách v roku 2024 kandidovať za republikánov.



Nový zákon pritom nevstúpi do platnosti, kým floridský najvyšší súd nerozhodne o odvolaní, ktoré proti predošlému skráteniu tohto obdobia na 15 týždňov podalo niekoľko skupín.



Podľa prieskumu amerického Inštitútu pre výskum vzťahov s verejnosťou si približne 64 percent Floriďanov myslí, že interrupcie by mali byť povolené vo väčšine alebo vo všetkých prípadoch.



Aj s 15 týždňovým limitom na podstúpenie interrupcie je Florida v tejto oblasti jedným z najzhovievavejších štátov na juhovýchode USA. Mnohé ženy z okolitých amerických štátov tam preto v poslednom období cestovali, aby podstúpili interrupciu.