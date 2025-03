Floridská generálna prokuratúra vyšetruje bratov Tateovcov

Miami 5. marca (TASR) – Kontroverzný influencer Andrew Tate a jeho brat Tristan, ktorí minulý týždeň odcestovali z Rumunska, sú predmetom kriminálneho vyšetrovania. V noci na stredu to uviedla generálna prokuratúra štátu Flordia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Títo muži sa verejne priznali k účasti na skutkoch, ktoré veľmi pripomínajú ponúkanie sexuálnych služieb, obchod s bielym mäsom a vykorisťovanie žien po celom svete. Ak sa dopustili trestnej činnosti na Floride, pôjdeme po nich s plným nasadením, aby sme ich potrestali podľa zákona. Prebieha kriminálne vyšetrovanie," uviedol pre vysielaciu spoločnosť E. W. Scripps generálny prokurátor štátu Florida James Uthmeier.



Bratov Tateovcov zatkli v decembri 2022 na predmestí Bukurešti v rámci vyšetrovania podozrenia z obchodovania s ľuďmi a znásilnenia. V júni 2023 boli - spolu s dvojicou Rumuniek - obvinení zo znásilnenia, obchodovania s deťmi a prania špinavých peňazí. Tateovcovi všetky tieto obvinenia popierajú. Od decembra 2023 mali bratia zákaz opustiť územie Rumunska.



Zdroje citované miestnymi médiami uviedli, že prokuratúra začiatkom februára prijala ich žiadosť o povolenie na cestu do Spojených štátov.



Denník The Financial Times (FT) minulý týždeň informoval, že americkí predstavitelia vyvíjali tlak na rumunskú vládu, aby Tateovcom - bývalým kickboxerom s americkým a britským občianstvom - cestovné obmedzenia zrušila.