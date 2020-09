Floridský okres Leon zavádza nočný zákaz vychádzania

Tallahassee 2. septembra (TASR) - Okres Leon v americkom štáte Florida zavádza od stredy nočný zákaz vychádzania, informovala agentúra AP.



Šéf okresu Bryan Desloge podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil výnimočný stav obsahujúci aj zákaz vychádzania od 23:00 h do 5:00 h. Nariadenie platí od stredy a potrvá týždeň.



Vyhlásenie sa odvoláva na protesty proti policajnému násiliu vo floridskej metropole Tallahassee, ktoré prerástli do násilností.



Polícia uviedla, že nemenovaný muž-beloch začal "dokumentovať protest", pričom došlo k potýčke a bol zrazený na zem. Potom vstal a vytiahol zbraň. Muži zákona dav rozohnali a muža vzali do väzby.



Polícia nevzniesla žiadne obvinenia. Uviedla, že muž mal zbraň legálne.



Demonštráciu organizoval Akčný výbor spoločenstva v Tallahassee v reakcii na postrelenie Afroameričana Jacoba Blakea policajtom v meste Kenosha v štáte Wisconsin.