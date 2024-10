Floridu by budúci týždeň mohol zasiahnuť ďalší hurikán

Miami 6. októbra (TASR) – Obyvateľov amerického štátu Florida v nedeľu upozornili, že tropická búrka Milton by sa mohla rýchlo stať silným hurikánom a v polovici budúceho týždňa zasiahnuť oblasti pri Mexickom zálive, ktoré nedávno devastoval hurikán Helene. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Milton sa aktuálne nachádza pri pobreží Mexika. Pohybuje sa pomaly, no očakáva sa rýchle zosilnenie, uviedlo Národné centrum pre hurikány (NHC) v Miami.



Hoci meteorologické modely zatiaľ ukazujú rôzne predpovede, najpravdepodobnejšia trasa naznačuje, že Milton by mohol prejsť nad pevninu v stredu severne od zálivu Tampa Bay a zostať hurikánom, kým sa nepresunie strednou časťou Floridy nad Atlantický oceán. Prevažne by tak obišiel ďalšie juhozápadné štáty USA, kde hurikán Helene spôsobil obrovské škody. Počet obetí na životoch v nedeľu stúpol na 230.



Floridský guvernér Ron DeSantis v nedeľu zdôraznil, že zrejme neexistuje scenár, v ktorom by Milton silno nezasiahol jeho štát. Obyvatelia majú podľa neho niekoľko dni na prípravu, mali by očakávať ďalšie výpadky elektriny, nachystať si potraviny a vodu na týždeň a byť pripravení na evakuácie. Tie by podľa štátnych úradov mohli byť najrozsiahlejšie na Floride od roku 2017.