Floyd podľa prokuratúry nepredstavoval hrozbu, prosil o pomoc

Minneapolis 19. apríla (TASR) - Afroameričan George Floyd, ktorý zomrel vlani v máji pri policajnom zásahu Dereka Chauvina, nepredstavoval nijakú hrozbu a ešte z posledných síl prosil o pomoc. Povedal to v pondelok prokurátor Steve Schleicher na súde v meste Minneapolis, pred ktorým sa začali predkladať záverečné argumenty obžaloby a obhajoby. Informovala o tom agentúra AFP.



"George Floyd prosil dovtedy, kým bol schopný hovoriť," povedal Schleicher porote. "Jediné, čo bolo potrebné, bolo trochu súcitu, no v ten deň nebol preukázaný nijaký (súcit)," zdôraznil. "Z poslednej sily prosil o pomoc, no policajt mu nepomohol," dodal s tým, že Chauvin sa neriadil svojím výcvikom ani pravidlami použitia sily tamojšej polície.



Prokurátor tiež kritizoval, že obžalovaný Floydovi neposkytol prvú pomoc. "George Floyd nebol pre nikoho hrozbou, nikoho sa nesnažil zraniť," povedal.



Chauvin musel podľa slov prokurátora vedieť, že Floydov život je v ohrození, keď mu deväť minút a 29 sekúnd kolenom kľačal na krku napriek tomu, že sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Poukázal na to, že expolicajt ignoroval Floydovo opakované volanie o pomoc, až kým sa neprestal hýbať a nestratil pulz.



Sudca Peter Cahill členov poroty v pondelok inštruoval tým, aby vyhodnocovali rôzne typy dôkazov a takisto im oznámil, že každý bod obžaloby voči Chauvinovi budú posudzovať osobitne, približuje agentúra AP.



Proces so Chauvinom, obvineným z vraždy, sa začal koncom marca. Po úvodných rečiach bola vyše dva týždne na rada obžaloba, ktorá tvrdila, že 46-ročný Floyd zomrel v dôsledku policajného zásahu. Minulý utorok sa k slovu dostala obhajoba, podľa ktorej k smrti Floyda viedlo užívanie drog a problémy so srdcom.



Za vraždu druhého stupňa hrozí Chauvinovi, ktorý podľa obžaloby nedodržal policajné postupy, 40-ročné väzenie a za zabitie ďalších desať rokov. Je taktiež obvinený z vraždy tretieho stupňa, za čo je trestná sadzba až 25 rokov.



Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zatýkaní Floyda. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa a budú súdení. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.



Tento čin vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.