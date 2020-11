Letecká spoločnosť Flydubai spustil priame lety medzi SAE a Izraelom

Dubaj 26. novembra (TASR) - Dubajská nízkonákladová letecká spoločnosť flydubai spustila vo štvrtok priame lety do izraelského hlavného mesta Tel Aviv, ktoré sú výsledkom normalizácie vzťahov medzi Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Izraelom. Informovala o tom agentúra AFP.



Na uvítacej ceremónii po pristátí prvého komerčného letu trvajúceho takmer štyri hodiny na medzinárodnom letisku Bena Guriona v Tel Avive sa zúčastní aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, napísal na Twitteri jeho hovorca Ofir Gendelman.



"Spustenie pravidelných letov prispeje k hospodárskemu rozvoju a vytvorí ďalšie investičné príležitosti," uviedlo začiatkom októbra vedenie spoločnosti flydubai.



Dubajský prepravca bude lietať na trase do Tel Avivu dvakrát denne. Izraelské aerolínie El Al a Israir by mali lety do Dubaja spustiť v decembri. Spustenie letov do Tel Avivu od marca 2021 avizovala aj spoločnosť Etihad Airways emirátu Abú Zabí.



SAE podpísali s Izraelom v septembri prelomovú dohodu o normalizácii diplomatických vzťahov, ktorú sprostredkovali Spojené štáty. Išlo o prvú takúto dohodu uzavretú v nedávnom období niektorou z arabských krajín Perzského zálivu. Po SAE sa rozhodli oficiálne vzťahy so židovským štátom nadviazať aj Bahrajn a Sudán. Už dávnejšie k takýmto dohodám pristúpili Egypt (v roku 1979) a Jordánsko (v roku 1994).



SAE a Izrael už podpísali dohody o bezvízovom styku, ktoré ešte nenadobudli účinnosť, ako aj dohody o ochrane investícií, vede a technológiách.



Zbližovaním s Izraelom sa uvedené krajiny vzdialili od mierovej iniciatívy Ligy arabských štátov z roku 2002, ktorá podmieňuje normalizáciu vzťahov s Izraelom vytvorením nezávislého palestínskeho štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom a s hranicami spred šesťdňovej vojny z roku 1967.



Regionálna mocnosť Saudská Arábia síce zatiaľ normalizáciu vzťahov s Izraelom odmieta, no Rijád napriek tomu izraelským aerolíniám umožňuje lety ponad svoje územie do destinácií v oblasti Perzského zálivu a v Ázii.