Foltýn: Nepotrebujeme, brániť štát v zákopoch, ale vo svojich hlavách

Praha 7. augusta (TASR) - Cieľom ruských informačných operácií je napadnúť dôveru ľudí v pozitívne hodnoty a ideálne ich donútiť, aby stratili nádej. V rozhovore so spravodajkyňou TASR to povedal český vládny koordinátor strategickej komunikácie Otakar Foltýn. Ak ľudia neveria, že má zmysel krajinu brániť alebo im to je jedno, štát sa podľa neho stáva veľmi zraniteľným.



"Ak svojim občanom nevysvetlíte, aké základné hodnoty sú v základoch štátu, nemôžete očakávať, že ten štát budú brániť. A dnes už, aspoň v prípade západoeurópskych a stredoeurópskych krajín, nepotrebujete, aby štát bránili v zákopoch, ale aby ho bránili vo svojich hlavách," vysvetlil Foltýn, prečo sa chce vo svojej funkcii zamerať aj na vysvetľovanie hodnôt, akými sú napríklad sloboda, spravodlivosť či tolerancia.



Strategická komunikácia musí podľa neho začať tým, že bude sprostredkúvať pozitívne témy, ktoré sú spoločné aj pre opozíciu. Plynulé striedanie moci a pokojné odovzdanie vlády tomu, kto vyhrá ďalšie voľby, je v záujme všetkých a predovšetkým toho, kto je aktuálne v opozícii, myslí si Foltýn. "Strategická komunikácia nemá byť politickým PR, ale má komunikovať práve tieto hodnoty, ktoré by sme si mali uvedomovať," podotkol.



V máji Univerzita Karlova zverejnila prieskum, podľa ktorého si štyria z desiatich Čechov myslia, že informačná vojna je pre západné vlády len zámienkou na obmedzovanie slobody slova. Podľa Foltýna sa v Česku sloboda slova určite neobmedzuje a ako dôkaz uviedol to, že on sám ako vysoký dôstojník ozbrojených zložiek schytáva na sociálnych sieťach rôzne nadávky a ľuďom, ktorí mu ich verejne adresujú, sa nič nestane. "Skúste takto verejne označiť dôstojníka v Rusku a vzápätí pôjdete na súd a potom do väzenia za urážku ruskej armády," dodal.



Podľa správy o stave extrémizmu v ČR za prvý polrok, ktorú ministerstvo vnútra zverejnilo koncom júla, získali v Česku pevnú základňu na šírenie svojho vplyvu práve ruské bezpečnostné zložky. V krajine uskutočnili rôzne hybridné operácie, ktorých cieľom bolo oslabovať dôveru ľudí v štát. Podľa Foltýna je to ich základný cieľ. "Vo chvíli, keď občania neveria, že má zmysel svoj štát brániť alebo im to je jedno, alebo si dokonca povedia, že 'nič nie je pravda a ničomu neverím', potom sa ten štát stáva veľmi zraniteľným," uzavrel vojenský dôstojník.