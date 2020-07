Opozícia v Bielorusku má pred prezidentskými voľbami ženskú tvár

Minsk 20. júla (TASR) - Symbolom kampane pred prezidentskými voľbami v Bielorusku sa stala trojica žien, ktoré sa spojili aj v rámci ženskej solidarity, aby bojovali proti úradujúcemu prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, ale aj proti jeho tvrdeniu, že Bielorusko nie je pripravené mať na čele štátu prezidentku.



Toto ženské trio sa vytvorilo minulý týždeň, keď sa volebné štáby dvoch úradmi odmietnutých kandidátov - Viktara Babaryku a Valeryja Capkalu - spojili so štábom kandidátky Sviatlany Cichanovskej, kandidujúcej v podstate namiesto svojho manžela, blogera a aktivistu Siarheja Cichanovského, ktorému úrady zabránili kandidovať vo voľbách tým, že ho pre účasť na protestnej akcii uväznili.



Kampaň trojice žien sa zhodou okolností začala krátko po tom, ako ľudskoprávna organizácia Amnesty International minulý piatok zverejnila správu, v ktorej odsúdila diskriminačné zaobchádzanie s opozičnými aktivistkami v Bielorusku, pričom poukázala aj na hrozbu sexuálneho násilia a odobratia detí, uviedla rozhlasová stanica Deutsche Welle.



Terčom takýchto vyhrážok sa stala aj samotná Cichanovská, ktorá preto svoje deti - štvorročnú dcéru a desaťročného syna - poslala s ich starou matkou do nemenovanej krajiny EÚ.



Spojenie troch žien - Cichanovskej, Capkalovej a šéfky Babarykovho volebného štábu - označil ruský spravodajský portál Novaja gazeta za "čistý Hollywood".



Analytici na toto spojenie tiež reagujú skepticky a tvrdia, že bieloruská opozícia je príliš rozdelená na to, aby ju nejako ovplyvnilo, že ústredná volebná komisia vyradila dvoch silnejších opozičných kandidátov - Capkalu a Babaryku.



Podľa analytikov Cichanovská má síce sympatie verejnosti, ale nemá šancu zvíťaziť vo voľbách. "Vedenie krajiny ju využíva ako pešiaka," tvrdia analytici.



Cichanovská "na túto misiu rozhodne nie je pripravená," uviedol politológ Alexandr Klaskovskij. "Okolnosti na ňu navyše kladú veľký tlak: jej manžel je v podstate rukojemníkom režimu vo väzení," vysvetlil Klaskovskij.



Koncom minulého týždňa sa v Bielorusku objavila spoločná fotografia Cichanovskej s Marijou Kolesnikovovou, vedúcou Babarykovej kampane, a Veranikou Capkalovou, manželkou bývalého diplomata, teraz aj opozičného politika a odmietnutého prezidentského kandidáta.



Cichanovská je na nej zachytená so vztýčenou rukou zovretou v päsť, Cepkalová robí prstami znak V a Kolesnikovová spojila prsty oboch rúk do tvaru srdca. Tento záber sa v Bielorusku veľmi rýchlo stal virálnym a je témou mnohých meme.



"Je to síce pekná fotografia, ale nemali by ste mať žiadne veľké ilúzie o tom, aká bude táto kampaň," uviedol politológ Klaskovskij.



Spojenie trojice uchádzačov o prezidentský úrad je do istej miery krokom zúfalstva vyvolaným emóciami, domnieva sa bieloruský politológ Alexandr Koltunov.



V rozhovore pre server Fontanka.ru dodal, že ide de facto o pokus o ďalšiu účasť úradmi odmietnutých kandidátov v predvolebnom boji.



Spresnil však, že ide o pokus odsúdený na neúspech, pretože ani jedna z trojice žien vyobrazených na fotografii "nestrávila v reálnej politike ani jediný deň".



Koltunov poukázal aj na fakt, že o politike a demokratickom politickom boji sa v prípade Bieloruska - na rozdiel hoci od Ruska či Ukrajiny - vôbec nedá hovoriť.



"V Bielorusku neexistuje aktívna politika od roku 2004," vysvetlil Koltunov. Pripomenul, že za posledných 16 rokov boli v bieloruskom parlamente iba dvaja opoziční poslanci. Jedným z nich bola súčasná prezidentská kandidátka Hanna Kanapacká.



Lukašenko je známy tým, že je proti výraznejšiemu angažovaniu sa žien v politike. V máji tohto roku vyhlásil, že bieloruská spoločnosť "ešte dostatočne nedozrela na to, aby volila ženu" za prezidentku. Dodal, že prezidentka by sa "mohla, chúďatko, zrútiť" pod ťarchou problémov.



Prezident vo svojej žiadosti o registráciu za kandidáta prezidentských volieb uviedol, že je stále ženatý. Jeho manželka, ktorú si vzal v roku 1975, sa s ním na verejnosti nikdy neobjavila. Na verejných akciách však Lukašenka často sprevádza jeho 15-ročný nemanželský syn Mikalaj.