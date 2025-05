Foo Fighters odohrajú prvý koncert v roku 2025 na VC F1 v Singapure

Los Angeles 16. mája (TASR) - Americká rocková skupina Foo Fighters sa v októbri tohto roku vráti na pódiá a bude headlinerom koncertov na Veľkej cene Formuly 1 v Singapure. TASR o tom informuje podľa magazínu New Musical Express (NME).



Organizátori Veľkej ceny F1 v Singapure potvrdili, že kapela Foo Fighters bude 4. októbra hlavnou hviezdou druhého dňa tohto športového podujatia.



Skupina Foo Fighters po tomto oznámení napísala na sociálnej sieti Instagram: „Singapur, čoskoro sa uvidíme!“



Koncert bude prvým vystúpením kapely od augusta 2024. Bude to zároveň jej prvé vystúpenie v roku 2025 a podľa webovej stránky skupiny ide o jej jediný koncert v tomto roku.



Ako headliner prvého dňa bola predtým ohlásená K-popová superstar G-Dragon z Južnej Kórey, zatiaľ čo koncerty Veľkej ceny Singapuru v nedeľu ukončí Elton John, a to napriek tvrdeniam, že britský spevák končí s vystupovaním.







Na singapurskej Grand Prix sa predstavia aj The Smashing Pumpkins, Alan Walker, Crowded House, CL, BABYMETAL, Tom Grennan a ďalší. Vstupenky na Veľkú cenu Singapuru sú už v predaji.



Októbrový comeback Foo Fighters bude zároveň prvým spoločným vystúpením kapely, odkedy frontman Dave Grohl vlani v septembri vyvolal mediálnu kontroverziu, keď prezradil, že sa stal otcom dcéry narodenej mimo jeho manželstva.



Po tejto správe skupina Foo Fighters zrušila svoje plánované vystúpenie na júnovom hudobnom festivale Southside v Nemecku. V decembri zakladateľ a riaditeľ francúzskeho Hellfestu Ben Barbaud oznámil, že kapela zrušila letné turné na rok 2025, čo naznačuje, že Foo Fighters boli pripravení byť headlinermi tohto festivalu, ale napokon ich nahradila formácia Muse.



Odvtedy sa Grohl (56) opäť spojil so svojou niekdajšou skupinou Nirvana a prekvapivo vystúpil na benefičnom koncerte FireAid v Kalifornii. V rámci neho vystúpili so St. Vincent, Kim Gordonovou, Joan Jettovou a Grohlovou dcérou Violet a zahrali niekoľko najväčších hitov formácie. Grohl v apríli vystúpil aj na festivale Coachella, kde prvýkrát od vlaňajšieho augusta zahral niekoľko skladieb od Foo Fighters.



Grohl pôsobil v rokoch 1990 - 1994 v kultovej grunge-rockovej skupine Nirvana ako hráč na bicie. Následne založil formáciu Foo Fighters, kde je spevákom a gitaristom.