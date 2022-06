Forbes označil Poľsko za lídra v pomoci Ukrajine, SR v prvej desiatke

Varšava 2. júna (TASR) - Poľsko je na prvom mieste v hodnotení krajín poskytujúcich najväčšiu pomoc Ukrajine. Medzi jej desiatimi najväčšími podporovateľmi je aj Slovensko, informovalo poľské vydanie časopisu Forbes. Správu priniesla v stredu aj poľská tlačová agentúra PAP.



Magazín Forbes analyzoval aktivity mnohých krajín na základe 11 kritérií a vytvoril index ukazujúci, ktoré štáty sa najviac zapájajú do pomoci Ukrajine napadnutej Ruskom.



Forbes bral v analýze do úvahy hlasovanie na Valnom zhromaždení OSN o žiadosti, aby Rusko okamžite stiahlo svojich vojakov z Ukrajiny, ďalej uznanie ruských činov na Ukrajine za genocídu, vyhostenie ruských diplomatov, zaradenie Ruska na zoznam "nepriateľských štátov", účasť na konferencii na leteckej základni Ramstein v Nemecku zameranej na podporu Ukrajiny, rozsah finančnej pomoci poskytnutej v absolútnej hodnote a v pomere k HDP (hrubému domácemu produktu), návštevy vysokopostavených predstaviteľov na Ukrajine od 24. februára do 30. mája a odpor voči zavádzaniu sankcií proti Moskve.



Najvyšší možný počet bodov bol 100, pričom štáty, ktoré dostali viac než 40 bodov, boli označené za priateľské voči Ukrajine. Poľsko sa s 97 bodmi umiestnilo na prvom mieste, po ňom nasledovali na druhom mieste USA s 96 bodmi a Estónsko ako tretie s 95 bodmi. Medzi desiatimi najviac pomáhajúcimi krajinami boli aj Lotyšsko (94 bodov), Kanada (88), Litva (88), Británia (88), Slovensko (82), Česko (81) a Portugalsko (78).



Autori hodnotenia vyzdvihli návštevy predstaviteľov poľskej vlády na Ukrajine, kroky na medzinárodnej politickej scéne a finančnú pomoc poskytnutú Kyjevu, píše agentúra PAP.



Poľsko venovalo Ukrajine 3,1 miliardy dolárov (2,89 miliardy eur), čiže 0,46 percenta svojho HDP.