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Forbes: Taylor Swift je najbohatšia hudobníčka v histórii
Jej majetok je vo výške dve miliardy dolárov, čo predstavuje 100-percentný nárast oproti roku 2024.
Autor TASR
Berlín 5. júna (TASR) - Podnikateľský časopis Forbes odhaduje, že americká popová superhviezda Taylor Swift sa stala najbohatšou hudobníčkou v histórii s majetkom vo výške dve miliardy dolárov, čo predstavuje 100-percentný nárast oproti roku 2024. V piatok o tom informovala tlačová agentúra DPA.
Tridsaťšesťročná autorka a interpretka hitov sa v roku 2024 vďaka svetovému turné The Eras Tour zaradila medzi miliardárov. Forbes označil Swiftovú za jednu z komerčne najúspešnejších skladateliek všetkých čias.
V roku 2020 Taylor Swift "preformátovalaa" hudobný priemysel, keď nanovo vydala väčšinu svojej diskografie. Výsledkom bolo to, že autorské honoráre plynuli priamo do jej vlastného vrecka.
Forbes tiež uviedol, že turné od marca 2023 do decembra 2024 sa stalo najúspešnejšou koncertnou sériou v histórii s tržbami vo výške 2,2 miliardy dolárov. Za tieto peniaze odkúpila späť pôvodné mastery svojich nahrávok.
Na začiatku kariéry podpísala zmluvu s vydavateľstvom Big Machine, kde nahrala prvých šesť albumov. Ako to zvyčajne býva, práva patrili nahrávacej spoločnosti, ktorá ich v roku 2019 predala za viac ako 300 miliónov dolárov holdingovej spoločnosti bývalého hudobného manažéra Scootera Brauna.
Taylor Swift uviedla, že k tomu došlo bez jej vedomia alebo súhlasu. Nasledoval niekoľkoročný verejný spor, ktorý umelkyňa vo svojich piesňach často spomínala. V roku 2020 Braun predal práva ďalej - investičnej spoločnosti Shamrock Capital, od ktorej ich napokon v roku 2025 speváčka odkúpila.
Rebríček miliardárov časopisu Forbes vychádza prevažne z verejne dostupných informácií o majetku, ako sú akcie, nehnuteľnosti, umelecké diela a iný luxusný tovar. Tieto údaje sa preto podľa DPA považujú za nepresné a niekedy sú i sporné.
Tridsaťšesťročná autorka a interpretka hitov sa v roku 2024 vďaka svetovému turné The Eras Tour zaradila medzi miliardárov. Forbes označil Swiftovú za jednu z komerčne najúspešnejších skladateliek všetkých čias.
V roku 2020 Taylor Swift "preformátovalaa" hudobný priemysel, keď nanovo vydala väčšinu svojej diskografie. Výsledkom bolo to, že autorské honoráre plynuli priamo do jej vlastného vrecka.
Forbes tiež uviedol, že turné od marca 2023 do decembra 2024 sa stalo najúspešnejšou koncertnou sériou v histórii s tržbami vo výške 2,2 miliardy dolárov. Za tieto peniaze odkúpila späť pôvodné mastery svojich nahrávok.
Na začiatku kariéry podpísala zmluvu s vydavateľstvom Big Machine, kde nahrala prvých šesť albumov. Ako to zvyčajne býva, práva patrili nahrávacej spoločnosti, ktorá ich v roku 2019 predala za viac ako 300 miliónov dolárov holdingovej spoločnosti bývalého hudobného manažéra Scootera Brauna.
Taylor Swift uviedla, že k tomu došlo bez jej vedomia alebo súhlasu. Nasledoval niekoľkoročný verejný spor, ktorý umelkyňa vo svojich piesňach často spomínala. V roku 2020 Braun predal práva ďalej - investičnej spoločnosti Shamrock Capital, od ktorej ich napokon v roku 2025 speváčka odkúpila.
Rebríček miliardárov časopisu Forbes vychádza prevažne z verejne dostupných informácií o majetku, ako sú akcie, nehnuteľnosti, umelecké diela a iný luxusný tovar. Tieto údaje sa preto podľa DPA považujú za nepresné a niekedy sú i sporné.