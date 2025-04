Forbes: Trump za uplynulý rok viac ako zdvojnásobil hodnotu majetku

Washington 2. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump za uplynulý rok viac ako zdvojnásobil hodnotu svojho majetku z 2,3 miliardy dolárov v roku 2024 na 5,1 miliardy dolárov v roku 2025. Údaje priniesol magazín Forbes, píše TASR podľa agentúry TASS.



„Zopár miliardárov malo lepší rok ako Donald Trump a nie len pre to, že znovu prevzal mandát amerického prezidenta. Pred návratom do Bieleho domu svoju hromadu peňazí dokázal doplniť lukratívnym prechodom ku kryptomenám,“ uvádza Forbes.



„Pred dvanástimi mesiacmi boli jeho politické vyhliadky nejasné, finančná budúcnosť nočná mora. Trump spravil to, čo robí najlepšie - bojoval, predával a vyhral,“ uvádza magazín.



Podľa Forbesu tvoria podstatnú časť Trumpoveho bohatstva nehnuteľnosti. „Vlastní tiež golfové ihriská, kaštiele, vináreň a lietadlo Boeing 757 z roku 1991 pomenované Trump Force One,“ uviedol Forbes.