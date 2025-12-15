< sekcia Zahraničie
Formáciu Pussy Riot vyhlásili v Rusku za extrémistickú organizáciu
Autor TASR
Moskva 15. decembra (TASR) - Okresný súd v Moskve vyhlásil v pondelok punkovú skupinu Pussy Riot za extrémistickú organizáciu a zakázal jej činnosť v Rusku, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR. Pojednávanie súdu sa konalo s vylúčením verejnosti.
Súd o vyhlásenie Pussy Riot za extrémistickú organizáciu požiadala koncom novembra generálna prokuratúra. Ako dôvod uviedla, že členky tohto feministického zoskupenia vykonali „sériu akcií, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť štátu“ vrátane „tanca v Chráme Krista Spasiteľa a vbehnutia na ihrisko finále Majstrovstiev sveta vo futbale 2018 v Moskve“.
V septembri tohto roku súd v Moskve v neprítomnosti odsúdil päť členiek Pussy Riot na tresty od ôsmich do 13 rokov väzenia za šírenie „falošných informácií“ o ruskej armáde.
Súd dal pätici členiek skupiny za vinu ich protivojnový hudobný klip „Mama, nepozeraj televíziu“ a vystúpenie, ktoré sa konalo 18. apríla 2024 v múzeu moderného umenia Pinakothek v Mníchove.
Počas tohto vystúpenia členky Pussy Riot skandovali slogany kritizujúce inváziu Ruska na Ukrajinu a označili Vladimira Putina za vojnového zločinca. Počas protestu jedna z členiek Pussy Riot močila na Putinov portrét.
Označenie organizácií či združení za „extrémistické“ používa ruská vláda bežne ako nástroj na potlačenie politickej opozície. Pre daný subjekt táto „nálepka“ automaticky znamená zákaz činnosti na území Ruskej federácie.
Zakladateľka Pussy Riot Nadežda Tolokonnikovová koncom novembra v rozhovore citovanom webom Deutsche Welle konštatovala, že formácia Pussy Riot je už roky akoby „rádioaktívna, ale označenie za extrémistickú organizáciu dáva štátu viac právnych nástrojov na trestanie ľudí za akékoľvek spojenie s nami.“ Ako príklad uviedla, že fotografi, ktorí s ňou pracovali v Európe a USA, ju požiadali, aby im neuvádzala autorstvo, pretože sa obávajú o svoje rodiny, ktoré stále žijú v Rusku alebo Bielorusku.
