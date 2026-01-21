< sekcia Zahraničie
Foro Penal: Prepustení z väzníc po Madurovom páde sú perzekvovaní

Autor TASR
Caracas 21. januára (TASR) – Venezuelská organizácia bojujúca za práva väzňov Foro Penal v utorok potvrdila, že úrady doteraz prepustili z väzenia 145 osôb, ktoré možno považovať za „politických väzňov“. Ďalších približne 775 takýchto ľudí zostáva vo väzbe, uviedol predseda organizácie Alfredo Romero.
Ako informovala agentúra AP, v Caracase sa aj v utorok konalo zhromaždenie, ktorého účastníci požadovali prepustenie takmer 800 uväznených kritikov vlády, novinárov a predstaviteľov opozície.
Toto zhromaždenie sa konalo po tom, ako sa príbuzní týchto väzňov posledné dva týždne zhromažďovali pred väznicami vo Venezuele v reakcii na oznámenie vlády, že prepustí „významný počet“ osôb zadržaných počas éry prezidenta Nicolása Madura, ktorého na začiatku januára po zadržaní elitnou jednotkou armády USA previezli do Spojených štátov na trestné stíhanie.
Po kritike, že vláda zatiaľ prepustila len malú skupinu väzňov, dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová minulý týždeň prisľúbila pokračovanie v prepúšťaní. Rodríguezová označila kroky vlády za „nový politický moment“ pre Venezuelu.
Romero však upozorňuje, že tí, ktorí boli prepustení, síce už nie sú za mrežami, ale do skutočnej slobody majú ďaleko. Väčšina z nich čelí rôznym obmedzeniam vrátane zákazu vyjadrovania sa médiám. Mnohí musia absolvovať povinné kontroly na úradoch a niektorí dostali zákaz opustiť územie Venezuely.
„Títo ľudia nie sú slobodní,“ povedal Romero. „Podliehajú neustálemu, latentnému prenasledovaniu,“ dodal.
