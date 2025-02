Fórum: Prepustenie rukojemníkov prináša lúč svetla do tmy

Jeruzalem/Paríž 1. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu privítal prepustenie rukojemníkov Ofera Kalderona a Jardena Bibasa a opäť prisľúbil návrat domov všetkých zajatcov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gaze.



Radosť z prepustenia rukojemníka Kalderona, ktorý má okrem izraelského aj francúzske občianstvo, vyjadril i francúzsky prezident Emmanuel Macron. Podľa neho Kalderon v zajatí prežil "nepredstaviteľné peklo".



Prepustenie Jardena Bibasa a Ofera Kalderona, ktorých Hamas v sobotu vydal Červenému krížu v meste Chán Júnis, a Keitha Siegela, ktorý bol prepustený o niečo neskôr v meste Gaza, označila organizácia Fórum rukojemníkov a rodín nezvestných za "lúč svetla" po viac ako 15 mesiacoch zajatia v pásme Gazy.



"Ich prepustenie dnes prináša lúč svetla do tmy, ponúka nádej a je dôkazom triumfu ľudského ducha," uvádza sa vo vyhlásení Fóra, z ktorého citovala agentúra AFP.



Premiér Netanjahu vo svojom vyhlásení potvrdil, že dvojicu rukojemníkov previezli na základňu izraelskej armády v pohraničí s Pásmom Gazy, kde ich zbežne prehliadol lekár a kde sa po 484 dňoch strávených v zajatí stretli so svojimi rodinami.



Následne ich vrtuľníkmi previezli do nemocníc, kde sa podrobia dôkladnejšej lekárskej prehliadke.



Spolu s Kalderonom palestínske komandá 7. októbra 2023 uniesli aj jeho deti, ktoré sa však dostali na slobodu počas prvého prímeria pred viac ako rokom.



Siegel sa do rúk palestínskych únoscov dostal spolu so svojou manželkou Avivou. Militanti ich do Pásma Gazy viezli v ich vlastnom aute. Aviva bola prepustená počas týždeň trvajúceho prímeria v novembri 2023 spolu s asi 100 ďalšími rukojemníkmi.



Izraelské médiá pripomenuli, že na rozdiel od Kalderona a Siegela sa Jarden Bibas so svojimi najbližšími nestretne: osud jeho ženy Širi a ich dvoch malých synov - päťročného Ariela a dvojročného Kfira - je totiž neznámy. Hamas, ktorý ich uniesol, pred časom oznámil ich smrť pri izraelskom bombardovaní. Izrael túto správu doteraz nepotvrdil. Podľa denníka The Times of Israel má Izrael o ich osud veľké obavy.