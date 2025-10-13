< sekcia Zahraničie
Izraelské Fórum rodín rukojemníkov plánuje pokračovať vo svojej práci
Náš boj sa neskončil. A neskončí sa dokým nebude nájdený a riadne pochovaný posledný rukojemník. Je to náš morálny záväzok. Iba vtedy bude izraelský ľud opäť celistvý, uviedlo vo vyhlásení.
Autor TASR
Gaza 13. októbra (TASR) - Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov v pondelok zdôraznilo, že bude naďalej pokračovať vo svojej práci. Jeho vyjadrenie prišlo po prepustení prvej skupiny siedmich izraelských rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Náš boj sa neskončil. A neskončí sa dokým nebude nájdený a riadne pochovaný posledný rukojemník. Je to náš morálny záväzok. Iba vtedy bude izraelský ľud opäť celistvý,“ uviedlo vo vyhlásení.
Fórum v pondelok zároveň zverejnilo videá a fotografie telefonujúcich príbuzných rukojemníkov Matana Zangaukera, Nimroda Cohena a Ariel a Davida Cuniových, ktorí boli podľa izraelských úradov v tom čase ešte v zajatí militantov. Niekoľko zdrojov z palestínskeho militantného hnutia Hamas pre AFP tiež potvrdilo, že sa tieto telefonáty uskutočnili.
V prvej skupine prepustených rukojemníkov sa údajne nachádzajú Matan Angrest, bratia Gali a Ziv Bermanovci, Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal a Omri Miran. Hamas zas v pondelok nadránom zverejnil zoznam viac než 1900 väzňov, ktorých Izrael výmenou prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Hamas medzitým už odovzdal aj druhú skupinu 13 rukojemníkov pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).
„Náš boj sa neskončil. A neskončí sa dokým nebude nájdený a riadne pochovaný posledný rukojemník. Je to náš morálny záväzok. Iba vtedy bude izraelský ľud opäť celistvý,“ uviedlo vo vyhlásení.
Fórum v pondelok zároveň zverejnilo videá a fotografie telefonujúcich príbuzných rukojemníkov Matana Zangaukera, Nimroda Cohena a Ariel a Davida Cuniových, ktorí boli podľa izraelských úradov v tom čase ešte v zajatí militantov. Niekoľko zdrojov z palestínskeho militantného hnutia Hamas pre AFP tiež potvrdilo, že sa tieto telefonáty uskutočnili.
V prvej skupine prepustených rukojemníkov sa údajne nachádzajú Matan Angrest, bratia Gali a Ziv Bermanovci, Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal a Omri Miran. Hamas zas v pondelok nadránom zverejnil zoznam viac než 1900 väzňov, ktorých Izrael výmenou prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Hamas medzitým už odovzdal aj druhú skupinu 13 rukojemníkov pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).